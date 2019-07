À la Une: Nord du Kosovo, la mise en scène d’une catastrophe humanitaire

Pris en étau entre Belgrade et Pristina, les habitants de Mitrovica-Nord font une fois de plus les frais des manipulations orchestrées par les dirigeants des deux pays. Le prétexte : les taxes imposées sur les produits serbes. En ville, les rayons des magasins se vident. Pourtant, rien de manque, il suffit de passer le pont en zone albanaise. Reportage.

Nord du Kosovo : la mise en scène d’une catastrophe humanitaire

Tous les commerces du nord du Kosovo ont tiré leurs rideaux, pour protester contre la taxation à 100 % des produits importés de Serbie. Au premier jour, lundi, l’opération a été massivement suivie, mais combien de temps durera-t-elle ?

Kosovo : opération ville morte à Mitrovica-Nord

Malgré le boycott de l’opposition et le décret présidentiel appelant à leur report au 13 octobre, le Premier ministre Edi Rama a maintenu les élections municipales de dimanche. Alors que la campagne a été marquée par des violences, l’opposition dénonce « le retour du parti unique ». La participation finale s’élèverait à 21,6 % des inscrits (15 % selon l’opposition).

Albanie : des élections municipales à hauts risques

Les jeunes avaient massivement soutenu Syriza lors des élections de 2015. Beaucoup se disent déçus des « reniements » du Premier ministre Tsipras, et ont préféré la droite lors des élections européennes. Reportage dans la région d’Athènes.

Grèce : déçus par Syriza, les jeunes hésitent avant les élections du 7 juillet

En mai 2013, le mouvement de défense du parc Gezi faisait trembler le régime de Recep Tayyip Erdoğan. Six ans plus tard, seize figures majeures de la société civile turque sont jugées pour avoir tenté de « renverser par la force et la violence le gouvernement de Turquie ». Ils encourent de 606 ans à 2 970 ans de prison. Retour sur un procès politique aux allures de farce.

Turquie : le procès Gezi ou la vengeance d’Erdogan

C’est un socialiste catalan anti-indépendantiste qui va prendre la tête de la diplomatie européenne. Le choix de Josep Borell comme Haut représentant aux Affaires extérieures suscite l’inquiétude au Kosovo, alors que le dialogue avec la Serbie est totalement dans l’impasse.

Union européenne : la nomination de Joseph Borell inquiète le Kosovo

C’est une figure majeure de l’éclatement de la Yougoslavie et des guerres des années 1990 qui vient de disparaître : Momir Bulatović, ancien président du Monténégro, allié puis rival de Milo Đukanović, est décédé dimanche.

Monténégro : disparition de l’ancien président Momir Bulatovic

Le 20 juin, un ressortissant suédois a été brutalement arrêté par la police lors d’un rassemblement réclamant « justice pour David ». Les ONG dénoncent un recours à la force injustifié, alors que la répression policière bat son plein contre les citoyens qui réclament depuis plus d’un an la vérité sur le meurtre de ce jeune homme.

Bosnie-Herzégovine : la répression policière ne faiblit pas en Republika Srpska

Son nom apparaît dans le dossier du clan de Zemun, qui a organisé l’assassinat du Premier ministre Zoran Đinđić en mars 2003. Il serait aussi lié au gang du baron de la drogue, Darko Šarić. Qui est donc Zlatibor Lončar, le ministre de la Santé du gouvernement d’Alexandar Vučić ? Premier volet d’un entretien avec Rodoljub Milović, ancien chef de la Direction de la police criminelle (UKP) de Serbie.

Serbie : le ministre de la Santé est-il un affranchi du clan de Zemun ?

Le clan de Zemun est-il toujours actif ? Les hommes du baron de la drogue Darko Šarić ont-ils infiltré le pouvoir et la police ? Les services de sécurité sont-ils au service des hommes politiques plutôt que des citoyens ? La Serbie d’aujourd’hui rappelle-t-elle celle des années 1990 ? Second volet de l’entretien avec Rodoljub Milović, ancien chef de la Direction de la police criminelle (UKP) de Serbie.

Serbie : la police, les truands et leurs réseaux politiques

C’était une « forteresse ». Dramaturge et directrice du Centre de décontamination culturelle (CZKD), Borka Pavićević est décédée ce dimanche 30 juin à Belgrade. Elle avait 72 ans.

In memoriam Borka Pavicevic : une grande voix de liberté s’est éteinte

Ce sont des randonneurs pas comme les autres. Dans les refuges de montagne du massif de Risnjak, non loin de la frontière croato-slovène, les hommes des forces spéciales paradent en expliquant leurs tristes exploits contre les réfugiés, qui tentent de chercher un peu de chaleur ou de nourriture. Un randonneur choqué a témoigné dans une lettre ouverte auprès de la rédaction H-Alter. Morceaux choisis.

Croatie : dans la montagne, la police traque les réfugiés

Les syndicats croates ont remporté leur pari, récoltant assez de signatures pour imposer un référendum sur la réforme des retraites. Néanmoins, le modèle libéral d’une retraite par capitalisation est intenable dans un pays qui se vide de ses jeunes travailleurs. Va-t-on devoir faire travailler le troisième âge dans les métiers épuisants du tourisme ?

Une vieillesse volée : le sombre avenir des retraités en Croatie

La toute première marche des fiertés de Macédoine du Nord a eu lieu ce samedi 29 juin à Skopje. Un symbole fort, alors que dans le monde on fêtait le 50e anniversaire des manifestations de Stonewall, à New York.

Première marche des fiertés en Macédoine du Nord : « Une merveilleuse journée ensoleillée »

Beaucoup de touristes n’envisagent de voyager qu’avec leurs animaux de compagnie, mais ces visiteurs sont-ils les bienvenus au Monténégro, alors qu’on trouve toujours bien peu d’hôtels et de logements privés qui acceptent les animaux ?

En vacances avec son chien : le Monténégro s’ouvre-t-il au tourisme pet friendly ?

C’était l’une des vedettes de la Nati, l’équipe nationale suisse. Florijana Ismaili, 24 ans, a été retrouvée noyée dans le lac de Côme le 2 juillet. Sa mort bouleverse tant au Kosovo et dans la vallée de Preševo, d’où était originaire sa famille, que dans la diaspora albanaise et la communauté footballistique. Une triste nouvelle à l’approche de la finale de la Coupe du monde.

Les Albanais et le monde du football sous le choc après la mort de Florijana Ismaili