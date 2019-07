[Portrait 5/6] Anne-Sophie Pelletier, une aide-soignante au Parlement

« Ce n’est pas ça, la vraie vie. » Ses premiers pas au Parlement européen laissent Anne-Sophie Pelletier sans voix. L’aide-soignante de 43 ans, élue sur la liste de La France insoumise, n’en revient pas du confort des locaux bruxellois de l’institution, un véritable « cocon ». Même si elle trouve normal que les eurodéputés travaillent dans de bonnes conditions, « c’est trop », souffle-t-elle. « Vous pouvez entrer au Parlement à 8 heures et en ressortir à 22 heures. Vous aurez pu manger, faire du sport, travailler. En tant qu’eurodéputé, vous ne faites même pas la queue à la cafétéria ! »

Alors, pour ne pas oublier d’où elle vient, ni ceux qui l’ont élue et pour lesquels elle entend se battre, Anne-Sophie Pelletier va organiser sa vie entre les séances au Parlement à Bruxelles et à Strasbourg, son mari et ses deux enfants, et les luttes de terrain essentielles, selon elle, pour « garder les pieds sur terre ». C’est en prenant la tête de la mobilisation des salariées de l’Ephad des Opalines de Foucherans (Jura), au printemps 2017, qu’elle s’est fait connaître. Une grève de quatre mois, l’une des plus longues en France, pour dénoncer les conditions de travail du personnel médical et la maltraitance envers les résidents de la maison de retraite qui en résultait.

L’aide médico-psychologique adhère alors au syndicat Confédération générale du travail (CGT), puis rejoint la formation de Jean-Luc Mélenchon, La France insoumise, « le seul parti à nous avoir soutenus sans chercher à faire de notre mouvement un argument politique pour la présidentielle et les législatives ». Elle écrit un livre, fait le tour des médias, devient la voix des soignants éreintés et des seniors malmenés, alors que la France découvre que beaucoup d’Ephad sont des mouroirs où faute de moyens, les personnes âgées sont laissées à l’abandon.

« Elle aime faire parler d’elle »

Aujourd’hui, parmi ses anciennes camarades grévistes, certaines sont amères, déçues par l’attitude de celle qu’elles avaient choisie comme porte-parole et à qui elles reprochent « d’avoir tiré la couverture à elle ». « Anne-Sophie aime faire parler d’elle. Alors qu’elle n’était à Foucherans que depuis trois mois, elle a très bien su s’y prendre, quitte à embobiner les gens », explique l’une d’entre elles. « Elle a toujours voulu plus. Elle s’est servie de notre mouvement comme d’un tremplin », abonde une autre.

Antoine Cordier, secrétaire générale de l’union locale de la CGT de Dôle, aux côtés des employées pendant la grève, tient à tempérer les critiques : « C’est vrai qu’Anne-Sophie Pelletier sait se battre pour une cause et s’adresser aux journalistes. C’est moi qui lui ai suggéré de continuer sur la voie syndicale ou de rejoindre un parti politique, au vu de son assurance quand elle prend la parole, de son intelligence et de son charisme. »

Du côté de La France insoumise, on se réjouit de pouvoir compter sur une nouvelle élue qui « sort du moule ». Le député Éric Coquerel, qui a partagé l’estrade avec Anne-Sophie Pelletier lors d’un meeting de campagne, vante son « franc-parler, [sa] spontanéité et [sa] combativité ». Manon Aubry, la tête de liste des insoumis, renchérit : « Elle parle avec ses tripes. On peut ne pas partager ses idées, mais on ne peut pas être indifférent à ce qu’elle dit. » Et d’ajouter : « Quand elle prendra la parole dans l’hémicycle, vous pouvez être sûr qu’elle saura de quoi elle parle. »

Des études d’arts à femme de ménage

Il faut dire qu’Anne-Sophie Pelletier, en congé sans solde des Opalines, a déjà eu 1 000 vies : directrice d’hôtel en Provence pendant 15 ans, puis femme de ménage chez des personnes âgées, auxiliaire de vie et enfin, aide médico-psychologique. Un parcours atypique pour cette fille de professeurs qui a reçu une éducation « bourgeoise » comme elle la qualifie elle-même (conservatoire de musique, cours d’équitation, musées…) et fait des études d’arts à Aubusson, ville célèbre pour ses tapisseries.

C’est sa grand-mère, personnage central dans son existence, qui lui a transmis les valeurs qui guident son action. « Elle m’a appris l’excellence, l’humanité, le respect et l’ouverture sur les autres. » La militante de gauche entend donc profiter de son mandat pour « mettre le Parlement européen dans la rue » et pour porter les revendications de « tous ceux dont on ne parle pas et qu’on n’entend jamais : ceux qui travaillent dans des conditions difficiles, ceux qui ont du mal à boucler leurs fins de mois, les retraités, les mères célibataires, les ouvriers, les chômeurs, les personnes LGBT… » La nouvelle eurodéputée compte inviter très vite des militants insoumis au Parlement à Bruxelles.

► À lire aussi :