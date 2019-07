Les Grecs votent pour les législatives anticipées, les conservateurs favoris

Les bureaux de vote ont ouvert pour un scrutin qui devrait voir le retour de la droite au pouvoir, rapporte notre correspondante à Athènes, Charlotte Stievenard. Certains sondages donnent plus de 10 points d’avance au parti d’opposition, les conservateurs de la Nouvelle Démocratie. Menés par leur leader Kyriakos Mitsotakis, ils pourraient obtenir plus de 30 % des voix.

Pour les Grecs c’est un retour aux sources puisque cet homme de 51 ans est issu d’une des plus vieilles familles politiques de Grèce. Son père et sa sœur ont été respectivement Premiers ministre et maire d’Athènes. Et sa formation politique a alterné au pouvoir en Grèce pendant 45 ans avec les socialistes du Pasok, jusqu’à l’arrivée de la crise et des mémorandums qui ont amené Syriza au pouvoir, élu sur un programme anti-austérité il y a quatre ans.

Investissements, productivité et sécurité

Alors que la Grèce est sortie des plans d’aide l’année dernière, alors qu’Alexis Tsipras a perdu son aura de « sauveur » après la signature d’un troisième mémorandum, les Grecs semblent donc vouloir se tourner à nouveau vers la tradition et un programme aux accents sécuritaires et plus tournés vers les investissements et la classe moyenne.

Le dernier meeting de Kyriakos Mitsotakis, le leader du parti conservateur Nouvelle Démocratie débute à Athènes avant les élections législatives de dimanche en #Grèce. Annonce au micro: "le futur premier ministre" pic.twitter.com/GI2WxChL4s Charlotte Stiévenard (@CStievenard) 4 juillet 2019

Quoi qu’il en soit, le futur gouvernement devra « relancer l’appareil productif », estime Gabriel Colletis, professeur de sciences économiques à l’Université de Toulouse 1. A ses yeux, le principal souci de la Grèce n’est « pas un problème de déficit public » mais sa dépendance à l’importation. « La balance commerciale de la Grèce est extrêmement déficitaire parce que la Grèce exporte relativement peu et quand elle exporte, elle exporte des produits à faible valeur ajoutée, par contre elle importe pratiquement tout ce dont elle a besoin », argue cet universitaire.

Il estime que le pays hellène a avant tout besoin de « développer sa propre économie » pour relancer la création d’emplois, « non pas un emploi de mauvaise qualité, mais un emploi correspondant à ces nouvelles activités productives ».