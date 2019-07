Grèce: Kyriakos Mitsotakis annonce son nouveau gouvernement

Avec notre correspondante à Athènes, Charlotte Stiévenard

C’est un gouvernement qui reflète les promesses de campagne du candidat conservateur, avec l’accent mis sur les investissements et la croissance. Un ministère entier leur est consacré. À sa tête, il y a cependant un homme politique controversé, Antonis Georgiadis, ancien nationaliste du parti Laos, archéologue et historien de formation.

Au ministère des Finances, on retrouve Christos Staïkouras, banquier et économiste. Il avait déjà été ministre adjoint aux Finances de 2012 à 2015.

Et concernant l’autre thème-clef de la campagne de Kyriakos Mitsotakis, la sécurité, on retrouve là aussi Michalis Chrisochoïdis au ministère de l'Intérieur. Ce membre de l’autre grand parti traditionnel en Grèce, les socialistes du Pasok, avait déjà occupé ce poste en 2010 et 2012.

C’est un gouvernement somme toute très traditionnel, avec peu de femmes. Seulement Lina Mendoni à la Culture et au sport, et Niki Kerameos à l’Éducation. Et malgré la présence d’un autre ancien membre de l’extrême droite, Makis Voridis, à l’Agriculture, on peut souligner quelques ouvertures au centre avec notamment Kharis Theokharis au Tourisme, ancien membre de To Potami, parti libéral et centriste.