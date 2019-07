Élections à Moscou: les candidatures de l’opposition invalidées

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

Pour les candidats invalidés et pour leurs partisans, rien ne saurait justifier la décision prise par la commission électorale. Parmi les candidats exclus du scrutin, Ivan Jdanov, un avocat, proche d’Alexeï Navalny : « Je viens de le dire pendant le meeting, je suis en rage. Ce n'est pas juste un refus, c'est un refus cynique et honteux. La vérité c’est qu’ils ne veulent pas que les vrais candidats participent et ils n’acceptent que les candidats qui ne représentent aucune menace pour le maire de Moscou. »

Parmi les manifestants venus apporter leurs soutiens aux candidats recalés, nous rencontrons Youlia, une jeune Moscovite, venue participer au rassemblement, malgré les trombes d’eau qui s’abattent sur Moscou.

« Je considère que mes droits, mon choix, doivent être respectés par l’État, je veux qu'on me respecte et qu’il y ait une justice dans le pays où je vis. Nos choix ne sont absolument pas pris en compte et bien sûr ça me dégoute ! Ça me donne envie de lutter pour mes opinions, c'est indispensable. »

Les candidats de l’opposition ont déjà annoncé qu’ils feraient appel de la décision. Ils demandent également à leurs partisans de manifester samedi prochain à Moscou. Des rassemblements quotidiens sont également prévus pour maintenir la pression sur les autorités.

