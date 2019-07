A la Une: Ces centrales hydroélectriques qui détruisent les rivières des Balkans

La révolte gronde dans le nord du Monténégro. Dans le massif du Durmitor comme sur les contreforts de la Prokletije, les Montagnes maudites, les citoyens se mobilisent contre les projets de mini-centrales hydrauliques qui se multiplient et risquent non seulement de saccager des sites naturels, mais aussi de remettre en cause le mode de vie des communautés locales, privant d’eau éleveurs et agriculteurs. Reportage.

La campagne « Sauvons les rivières des Balkans » a fait étape en Macédoine du Nord le 13 juillet. À l’appel de l’ONG Front 21/42, les habitants du petit village de Žirovnica se mobilisent contre la construction prévue d’une vingtaine de centrales hydroélectriques dans le Parc national de Mavrovo.

L’eau des Balkans attise toutes les convoitises. Une véritable épidémie de barrages hydroélectriques menace les dernières rivières sauvages d’Europe. Plus de 2800 projets seraient dans les cartons, alors que les cours d’eau de la région abritent bon nombre de poissons et de mollusques endémiques, et que les barrages mettent en danger le mode de vie des communautés rurales, privant d’eau agriculteurs et éleveurs. Les mobilisations se multiplient dans toute la région, de la Slovénie à la Grèce.

« D’abord réformer l’Union européenne, puis s’ouvrir aux Balkans. » De prime abord, la position d’Emmanuel Macron peut sembler pertinente, mais elle mène à une dangereuse impasse. C’est en même temps que l’UE doit se réformer, s’étendre à 33 pays et réfléchir à son avenir. Sans laisser les Balkans occidentaux à la dérive.

Certains pays se mobilisent contre le réchauffement climatique et essaient de rompre avec les énergies fossiles. Pas la Croatie, qui s’apprête à céder presque tout son territoire en concession aux compagnies pétrolières et gazières.

Croatie : le gouvernement veut offrir tout le pays en concession aux compagnies pétrolières

Emmanuel Macron a parlé en serbe, et le ministre des Affaires étrangères Ivica Dačić devait lui chanter « Aux Champs-Élysées ». De bonnes paroles sans engagement ont été prononcées à propos du Kosovo, mais aucune avancée n’est à signaler pour la candidature européenne de la Serbie. Pour le reste, on est resté bien loin du faste déployé lors de la visite de Vladimir Poutine à Belgrade en janvier dernier.

Établir la vérité des faits pour permettre la réconciliation, reconnaître toutes les victimes, quelle que soit leur communauté... Après tant d’échecs de la justice locale et internationale, vingt ans après la fin de la guerre, trois ONG viennent de créer une Commission-vérité et réconciliation au Kosovo.

La tentation est constante, en Albanie, de s’en remettre à la protection de la « communauté internationale ». Pourtant, celle-ci a fait son choix : elle soutient le régime d’Edi Rama, malgré ses atteintes à la démocratie ou ses liens avec le crime organisé. L’opposition doit donc apprendre à penser par elle-même. L’analyse de Fatos Lubonja.

La saignée démographique qui frappe le Monténégro va encore s’accélérer avec l’entrée en vigueur en Allemagne de la nouvelle loi sur l’immigration des professionnels qualifiés originaires de pays extérieurs à l’Union européenne. L’Agence pour l’emploi du petit pays appelle les employeurs à augmenter les salaires pour tenter de retenir les travailleurs les plus qualifiés. Sans grandes chances de succès.

Après la signature d’un accord de « bon voisinage » en août 2017, une commission mixte bulgaro-macédonienne a été mise en place pour accorder les positions des deux pays voisins sur les questions historiques. Mais les récentes déclarations de la ministre bulgare des Affaires étrangères sur l’origine du révolutionnaire Goce Delčev ont remis le feu aux poudres entre Skopje et Sofia. Décryptage.

Admir Delić est journaliste, mais il est aussi auteur de bande dessinée pour la jeunesse. Après Nous sommes passés, sa BD sur Srebrenica, il a publié ce printemps Les peurs du village, un album qui met en images les histoires terrifiantes que lui racontait son grand-père quand il était petit. Pour essayer de dépasser la peur. Entretien.

Rade Šerbedžija m’a donné rendez-vous dans un restaurant de Zagreb. Il arrive en retard, mais il me salue le sourire aux lèvres, comme si nous étions de vieux potes. Ça compense. C’est parti pour une discussion à bâtons rompus avec cet artiste touche-à-tout, aussi à l’aise pour parler de Kubrick, d’Hamlet ou de Belmondo que de pêche et de pétanque avec Đoković. Rencontre.

C’est un carton mondial : avec un million de joueurs un mois après sa sortie, Mordhau, le jeu multijoueurs médiéval développé par le studio slovène Triternion, pulvérise les records. Dans un pays où le soutien public au jeu vidéo est quasi-inexistant, et où les financements font défaut, comment un programmeur inconnu de Koper a-t-il engrangé des millions d’euros en quelques semaines ? Explications.

L’amour malgré tout, la série d’été du Courrier des Balkans. Elle est catholique, il est musulman. Ils se sont mariés le 22 juin à Travnik, en Bosnie centrale. Le mariage d’Elisabeth Ella Hrgić et d’Inas Dagoja aurait pu être une cérémonie tout à fait ordinaire si le couple n’avait pas décidé de faire de leur union un symbole~ : celui de la tolérance et de la coexistence dans un pays toujours divisé.

Michel Butor parlait du « génie du lieu », et c’est le sentiment qui saisit à Bitola, dans les rues tortueuses du vieux centre historique, qui racontent mille histoires, comme celle d’un amour impossible entre un bel élève officier de la Sublime Porte, Mustafa Kemal, et la douce Eleni Karinte, fille d’un riche négociant de la région. Et qu’importe si la réalité se mêle à la fiction pour faire rêver un peu.

