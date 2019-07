À la Une: Haradinaj convoqué à La Haye, élections anticipées au Kosovo à l'automne?

Entendu à La Haye par les juges de la Cour spéciale chargée de juger les crimes de l’UÇK, Ramush Haradinaj a préféré garder le silence sur son action pendant la guerre du Kosovo en 1998-99. Mais sa convocation lui a offert le bon prétexte pour démissionner et engager Pristina dans la voie menant à de nouvelles élections anticipées. L’ancien Premier ministre espère bien faire fructifier son engagement en faveur de l’intangibilité des frontières du petit pays.

Lire :

Kosovo : après la démission d’Haradinaj, d’inéluctables élections anticipées

Ramush Haradinaj à La Haye : « j’ai choisi d’opposer mon droit au silence »

Le Premier ministre kosovar Ramush Haradinaj n’est pas le seul à avoir reçu une « invitation » à se rendre à La Haye. Les Chambres spécialisées pour les crimes de guerre ont également convoqué l’ancien président du Parlement Jakup Krasniqi, ainsi que Bislim Zyrapi, conseiller du Président Thaçi et ancien membre de l’état-major de l’UÇK. 35 personnes ont déjà été auditionnées ou vont l’être dans les prochaines semaines. Et pas seulement des « petits poissons ».

Lire :

Crimes de l’UÇK : 35 auditions, à quand les premières inculpations du nouveau tribunal spécial ?

Plus de 35 000 migrants et réfugiés sont entrés en Bosnie-Herzégovine depuis le début de l’année 2019. Ils sont chaque jour plus nombreux à tenter de franchir la frontière croate, malgré les coups et la violence. Car tous savent que le « jeu » est leur seule chance de rejoindre un jour l’Union européenne. Le reportage de Bilten à Sarajevo où la situation humanitaire ne fait qu’empirer.

Lire :

Bosnie-Herzégovine : une journée ordinaire avec les réfugiés oubliés de Sarajevo

Au premier semestre 2019, la Bosnie-Herzégovine a connu sa croissance la plus faible depuis 2015. Les économistes s’inquiètent de ce signe potentiellement annonciateur d’une récession, alors que Sarajevo ne cesse de reculer dans les classements économiques européens, se rapprochant du niveau de vie des pays africains.

Lire :

Économie : la Bosnie-Herzégovine fonce droit vers la récession

De violents affrontements ont eu lieu mercredi 24 juillet devant le Théâtre national entre la police et des manifestants venus empêcher la démolition de ce bâtiment historique. Le secrétaire général de l’OSCE, Thomas Greminger, a appelé « toutes les parties » à attendre le verdict de la cour constitutionnelle.

Lire :

Albanie : de violents affrontements pour empêcher la démolition du théâtre national

Des milliards de mètres cubes de gaz et des milliards d’euros. ExxonMobile et OMV ont obtenu la concession du gisement offshore Neptun Deep, en mer Noire, mais la major américaine veut dicter ses conditions à Bucarest : fiscalité a minima et moins de garanties pour le marché roumain. Récit d’un chantage.

Lire :

Gaz off-shore : quand ExxonMobil fait chanter la Roumanie

La Croatie deviendra-t-elle le vingtième membre de la zone euro ? Zagreb a lancé la procédure d’adoption de la monnaie unique, un parcours qui prendra plusieurs années. Certains analystes dénoncent déjà des réformes a minima et une opération « poudre aux yeux » du gouvernement d’Andrej Plenković.

Lire :

La Croatie veut rejoindre la zone euro : une fausse bonne idée ?

Arrivée au pouvoir au printemps 2017, la coalition entre les sociaux-démocrates et les partis albanais ne convainc déjà plus grand monde. Pire, alors que les soupçons de corruption s’accumulent, aucun des ministres visés n’a démissionné. À croire que morale et politique ne vont toujours pas de pair en Macédoine malgré l’alternance politique.

Lire :

Macédoine du Nord : après deux ans de pouvoir, les « affaires » s’accumulent pour le gouvernement Zaev

Depuis 2016, un élégant yacht de 21 mètres est ancré à Porto Monténégro, la très luxueuse marina des Bouches de Kotor. Mais il semblerait que le Crystal Princess serve à blanchir de l’argent d’origine douteuse. L’enquête de l’OCCRP sur une tentaculaire affaire russo-monténégrine.

Lire :

De la Russie au Monténégro, le Crystal Princess, un yacht en eaux troubles

C’est le jackpot pour la Serbie, qui récupère la résidence de Genève des diplomates yougoslaves en mission à l’ONU, le consulat de Francfort, l’ancienne ambassade et la résidence d’Harare, au Zimbabwe, ainsi que la résidence de Conakry. Près de trente ans après la dislocation de la Yougoslavie, les États successeurs n’ont pas encore fini de se partager les biens de l’ancienne Fédération.

Lire :

Succession diplomatique de l’ancienne Yougoslavie : la Serbie récupère plusieurs ambassades

C’est il y a exactement 132 ans qu’est né l’espéranto, avec la parution le 26 juillet 1887 du Premier Livre, écrit par le médecin polonais Ludwik Zamenhof. À Subotica, dans le nord de la Serbie, des espérantistes militent pour que cette langue, censée créer des ponts entre les cultures, devienne un idiome officiel de l’Union européenne. Reportage.

Lire :

Serbie : à Subotica, l’espéranto est bien vivant