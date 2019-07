Italie: le chantier du Lyon-Turin remis sur les rails par Giuseppe Conte

Le «non» au Lyon-Turin, c’était la mère de toutes les batailles du Mouvement 5 étoiles depuis sa création en 2009. Une bataille qui semble totalement perdue. Le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, a donné son feu vert à la poursuite du projet franco-italien, ratifié par un traité bilatéral en 2017 et dont le coût total est évalué à 26 milliards d’euros.

de notre correspondante à Rome,

La Ligue de Matteo Salvini, dont les régions du nord de l’Italie représentent le plus grand bassin électoral, soutient la décision de Giuseppe Conte. Après des mois discussions stériles, finalement les dés sont jetés. Une lettre de Rome a été discrètement envoyée à Bruxelles, dans la soirée du 26 juillet, pour confirmer l’engagement de l’Italie.

Quels ont été les facteurs décisifs pour remettre le Lyon-Turin sur les rails ? Faute d’accord entre les deux alliés du gouvernement populiste, Matteo Salvini, patron de la Ligue, et Luigi Di Maio, chef du Mouvement 5 étoiles, c’est le président du Conseil, Giuseppe Conte, qui a tranché. Il a expliqué que renoncer au chantier, et violer les accords avec la France, coûterait plus cher à l’Italie que le poursuivre. D’autant que Bruxelles a proposé de porter sa participation au projet de 40 à 55 %. Ce qui permettra à l’Italie de dépenser moins de 2,5 milliards d’euros au lieu des 4 milliards initialement prévus. Enfin, le temps pressait car la Commission européenne exigeait une réponse de Rome avant la fin juillet.

Les Italiens soutiennent le projet

D'après les derniers sondages, la population italienne soutient ce projet. 64 % est pour la poursuite des travaux. Ce pourcentage grimpe à 85 % dans la région du Piémont. Concernant le Mouvement 5 étoiles, celui-ci a toujours milité pour la rénovation du réseau déjà existant et pour investir les fonds destinés au tunnel de 57 km, qui traversera les Alpes, à d’autres projets d’infrastructures permettant, par exemple, de mieux relier les régions du sud à celles du Nord. Par ailleurs, les No-Tav, c'est-à-dire les activistes anti-LGV, plutôt pro-5 étoiles, redoutent aussi l’impact des travaux sur l’environnement dans le Val de Suse.

Quant à la Ligue et au Parti démocrate, première force d‘opposition, exceptionnellement, ils sont sur la même longueur d'onde... Ces partis estiment que la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin permettra de réduire le transport de marchandises sur les routes, au profit du rail. Et comme le temps de trajet entre Lyon et Turin passera de quatre heures à deux heures, ils misent sur une relance de l'économie dans les régions du Nord.

Un cadeau fait à Emmanuel Macron

Cet accord Ligue- Parti démocrate crispe le Mouvement 5 étoiles. D’ailleurs, on frôle encore une fois la crise de gouvernement. Luigi Di Maio perçoit le « oui » à la poursuite du chantier comme un cadeau du chef du gouvernement, et de Salvini, au président Macron. La Ligue répond sèchement que la ligne Lyon-Turin sera réalisée parce qu’elle est utile à l’Italie et permettra de créer de nouveaux emplois.

Il faut maintenant attendre le 7 août, date du vote au Sénat d’une motion anti-LGV déposée par les 5 étoiles. Mais, même en comptant sur l’appui des 106 sénateurs du mouvement et de quelques frondeurs, cela ne devrait pas changer pas la donne.

