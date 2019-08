En Italie, Sandro Gozi accusé de trahison après avoir rejoint Matignon

En Italie, Sandro Gozi a toujours été perçu comme un Européen convaincu, aussi attaché à son pays qu’à la France. Mais le vice-président du Conseil Luigi Di Maio et le parti post-fasciste Fratelli d’Italia estiment que son entrée à Matignon est « inadmissible », car il pourrait divulguer des informations sensibles auxquelles il a eu accès en tant que secrétaire d’État sous les gouvernements Renzi et Gentiloni, entre 2014 et 2018.

« Tu travailles pour le gouvernement italien, tu représentes et tu sers l'État italien et puis à un certain point tu le trahis et tu vas t'enrôler dans les rangs d'un autre gouvernement », s'est insurgé Luigi Di Maio. « Alors il faut réfléchir si on doit lui enlever la nationalité, car nous sommes face à quelque chose d'inquiétant, un de nos secrétaires d'État devient maintenant membre d'un autre gouvernement avec lequel nous avons de nombreux points en commun, mais aussi des intérêts divergents », a-t-il ajouté.

Sandro Gozi, 51 ans, figurait sur la liste du parti présidentiel français La République en marche aux élections européennes de mai dernier. Il fait partie des cinq eurodéputés en France qui prendront leurs fonctions au départ des élus britanniques après le Brexit. En attendant, il a rejoint le cabinet du Premier ministre Édouard Philippe comme chargé de mission sur le suivi de la mise en place des nouvelles institutions européennes et des relations avec le Parlement européen.

Giorgia Meloni, la très mordante cheffe de Fratelli d’Italia, vient de lancer une pétition sur la plateforme Change.org pour soutenir cette proposition, pointe notre correspondante à Rome, Anne Le Nir. Totalement en contradiction avec le droit européen et qui n’est pas sans évoquer les sombres pages de l’Italie mussolinienne.