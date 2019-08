À la Une: Au Kosovo, Albanais et Serbes unis contre les centrales hydrauliques

L’eau et les rivières appartiennent à tous. À Štrpce (en albanais : Shtërpcë) les villageois albanais et serbes s’opposent ensemble aux projets de barrages de la société Matkos, soutenus par le maire serbe de la commune, mais aussi les dirigeants de Belgrade comme de Pristina.

Ces centrales hydrauliques qui détruisent les rivières des Balkans

Kosovo : Albanais et Serbes unis contre les centrales hydrauliques

En Roumanie, une jeune fille de 15 ans a été séquestrée, violée et assassinée. « L’affaire Caracal », ce fait divers sordide survenu la semaine dernière a mis en lumière l’incompétence de la police et de la justice, éclaboussant le gouvernement. Le ministre de l’Intérieur Nicolae Moga a démissionné mardi.

Roumanie : le ministre de l’Intérieur démissionne après un tragique fait divers

C’est un feuilleton à rebondissements qui dure depuis quinze jours en Macédoine du Nord. Démissionnaire, la procureure spéciale Katica Janeva est soupçonnée d’être impliquée dans une complexe affaire de corruption. Le scandale survient au moment même où les députés doivent décider de l’avenir du Bureau du procureur spécial, fer de lance de la lutte contre la corruption.

Macédoine du Nord : la justice anti-corruption en voie de liquidation ?

Droits des travailleurs, liberté des médias ou encore égalité des sexes. Tels sont les thèmes du festival serbe « Zone de nouvel optimisme » organisé à Šabac, seule commune de Serbie contrôlée par l’opposition. Cependant, chaque jour, le festival est interrompu par des militants du SNS, le parti d’Aleksandar Vučić.

Serbie : à Šabac, un festival qui défie le régime d’Aleksandar Vučić

Elle a vu passer des trains remplis de réfugiés, combattu la désindustrialisation et accueille la deuxième plus grande communauté musulmane du pays : encastrée dans une petite vallée à la frontière autrichienne, la ville sidérurgique de Jesenice en Slovénie ne connaît ni discours de haine, ni montée de l’extrême-droite, ni ras-le-bol nationaliste. La « ville des fleurs et de l’acier » voudrait devenir un modèle de tolérance.

Slovénie : la ville cosmopolite de Jesenice résiste à la xénophobie et au racisme

La Croatie veut construire un site d’enfouissement de déchets radioactifs à Trgovska Gora, près de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. Les études d’impact obligatoires n’ont cependant pas été menées pour la partie bosnienne et 300 000 personnes pourraient encourir des risques pour leur santé. Ainsi, lundi, des militants ont tenté de mobiliser l’opinion publique à Sarajevo.

Croatie : bientôt un site d’enfouissement de déchets nucléaires aux frontières de la Bosnie-Herzégovine ?

Ce serait « une marionnette aux ordres du gouvernement conservateur de Boïko Borissov ». Ivan Gashev doit devenir le prochain Procureur général. Cette nomination très politique ne va pas rapprocher la Bulgarie des règles élémentaires de l’État de droit. Ainis, lundi, des milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Sofia.

Bulgarie : un nouveau Procureur général aux ordres du pouvoir

L’évêque Maksim d’Amérique occidentale fait figure de trublion de l’Église orthodoxe serbe. En effet, Il dénonce les positions d’Aleksandar Vučić sur le Kosovo et les pressions du régime sur l’Église, prône la modération sur le dossier ukrainien et s’oppose aux dérives conservatrices et sectaires. Il vient d’être interdit d’enseignement à la Faculté de théologie de Belgrade.

L’évêque Maksim, une voix libre au sein de l’Église orthodoxe serbe

L’Adriatique va-t-elle devenir une « grande poubelle bleu » ? Au Monténégro, pêcheurs et militants écologistes alertent sur l’inquiétante prolifération de déchets plastiques. L’Adriatique et la mer Ionienne seraient deux à cinq fois plus polluées que le reste de la Méditerranée.

Monténégro : en mer Adriatique, la pêche au plastique

Les trésors de la nécropole antique de Trebenishte, Macédoine du Nord, sont enfin réunis. Un siècle après la découverte du site, et alors que les artefacts étaient éparpillés en Bulgarie, en Macédoine du Nord et en Serbie, plus de 400 objets sont rassemblés le temps d’une exposition exceptionnelle au Musée national d’archéologie de Skopje, notamment de somptueux masques mortuaires en or.

Archéologie : pour la première fois, les trésors antiques de Trebenishte sont réunis à Skopje

Croatie : le patrimoine archéologique de Korčula à l’honneur

On en parle depuis 1958, mais le métro de Belgrade pourrait bientôt voir le jour grâce à un double partenariat stratégique avec la Chine et la France. Petits « détails » : le choix de ces partenaires est annoncé avant tout appel d’offre public et les deux premières lignes relieraient des zones peu peuplées tout en se croisant au niveau du très controversé complexe de Belgrade Waterfront.

Serbie : le métro arrivera-t-il un jour à Belgrade ?