Royaume-Uni: naufrage du chantier naval du «Titanic» à Belfast

C’était le chantier naval qui avait construit le Titanic. Le Harland and Wolff (H&W) de Belfast, en Irlande du Nord, est aujourd’hui en plein naufrage. Le chantier a cessé son activité lundi après-midi 5 août après plus d’un siècle de labeur et de rendez-vous avec l’Histoire.

C’est une entreprise vieille de plus de cent cinquante ans dont la destinée a plus d’une reprise rencontrée celle de l’Histoire.

Le Harland and Wolff commence à entrer dans la légende avec un certain Titanic, paquebot spectaculaire sorti de son chantier en 1912 avant de s’écraser sur un iceberg et de créer une onde de choc mondiale.

Cinquante ans plus tard, la trajectoire du chantier naval rejoint étroitement celle d’une Irlande du Nord en plein conflit entre protestants et catholiques. Le milliardaire grec Onassis veut alors investir dans l’entreprise mais l’on craint que sa venue ne favorise les catholiques et son offre est refusée.

Dans la décennie qui suit, l’entreprise peine à faire face à la concurrence asiatique et allemande et subit de plein fouet le second choc pétrolier qui annule des commandes inédites de supertankers.

Et lorsque les années 1980 arrivent, le Royaume-Uni est gouverné par une Margaret Thatcher sans pitié sur les dossiers nord-irlandais et sur l’industrie en berne, qui refusera toute caution financière au chantier de Belfast.

Depuis, après de nombreuses vagues de licenciements et un rachat par un groupe norvégien, le Harland and Wolff a vogué d’incertitude en incertitude pour aujourd'hui cesser son activité.