Le navire humanitaire «Ocean Viking» a secouru 85 migrants en Méditerranée

28 gouvernements de grands pays ne trouvent pas de solution pour répartir moins de 5 000 personnes qui arrivent chaque année? C'est le rythme actuellement. Et on n'arrive pas non plus à trouver de solution pour changer le règlement de Dublin ou trouver un autre règlement qui permette à l'Italie, Malte et la Grèce de ne pas rester seuls face aux défis de l'immigration. Je trouve inacceptable qu'on laisse les gens se noyer en Méditerranée alors qu'il est possible de les accueillir et de trouver des solutions politiques à un problème qui n'est pas si compliqué. C'est un triste constat que presque tous les États refusent d'aider les ONG alors qu'on est face à un désastre humanitaire en Méditerranée centrale. Le fait que 3 000 personnes soient arrivées en Italie cette année, ou 1 000 à Malte, ce n'est pas un problème mondial majeur. Le grand problème c'est que près d'un millier se soient noyées parce qu'elles fuient les zones de guerre de la Libye. C'est inacceptable et très embarrassant pour l'Union européenne que les 28 soient incapables de trouver maintenant une solution humanitaire à cette situation.