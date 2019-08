Russie: l’opposition mobilise près de 50000 personnes à Moscou

De notre correspondant à Moscou, Étienne Bouche

Pour le quatrième samedi consécutif de mobilisation dans la capitale, il s’agissait pour les participants de dénoncer la mise à l’écart de candidats indépendants aux élections locales de septembre. Le rassemblement avait été autorisé par la municipalité et son affluence a sensibilité augmenter en comparaison avec le rassemblement du 20 juillet, lui aussi autorisé (20 000 personnes). Un succès pour l’opposition qui est parvenue à mobiliser en dépit des pressions accrues du pouvoir.

Organisé en plein mois d’août et en dépit d’une météo peu engageante, le rassemblement de ce samedi a pourtant redonné du souffle à l’opposition. Dans la foule, Rouslan brandit un drapeau russe. Il proteste contre l’attitude du pouvoir. « On a d’abord retiré aux gens la possibilité de se présenter aux élections, ce qui revenait à ôter aux électeurs le droit de choisir. Ensuite, quand les gens sont descendus dans la rue pour s’adresser au pouvoir, on les a foutus dans des fourgons de police et on les a frappés. Mais ils ont continué à se mobiliser et on leur a interdit de circuler dans la ville. Moi, je suis né à Moscou et quand je me rends dans le centre-ville pour demander des comptes à chaque fois je dois fuir les matraques. Il me semble que ce n’est pas normal. »

J'aimerais vivre avec mes enfants dans un pays libre Rouslan, manifestant de l'opposition 10/08/2019 Écouter

Des renforts de poids

Lors des précédentes mobilisations, les arrestations ont été violentes et massives, ce qui a révolté Mikhaïl, étudiant de 21 ans. « On espère que le pouvoir nous entendra et prendra en considération les revendications de l’opposition. Il s’agirait, au minimum, d’abandonner toutes ces poursuites judiciaires absurdes. Des étudiants se retrouvent menacés de trois, voire cinq ans d’emprisonnement alors qu’ils n’ont absolument rien fait. »

Si ses principaux meneurs purgent actuellement de courtes peines de prison, le mouvement s’est trouvé ces derniers jours deux soutiens de poids: le rappeur Oxxxymiron et le Youtubeur Iouri Doud, deux personnalités à l’audience colossale sur internet.

À noter que près de 150 personnes ont été arrêtées par la police à l’issue du rassemblement. Des rassemblements se sont aussi tenus dans d’autres villes de Russie. Selon l'ONG OVD-Info, 86 personnes ont été interpellées à Saint-Pétersbourg.