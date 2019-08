Migrants: l’«Open Arms» emblème du casse-tête politique italien

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

Le navire humanitaire Open Arms, qui attend de pouvoir accoster à Lampedusa est devenu l’emblème du rébus politique italien. Hier soir, neuf migrants sur les 147 à bord ont été évacués pour raisons médicales. Dans la nuit, trois autres personnes ont été évacués d'après l'ONG sur Twitter.La situation pourrait se débloquer grâce à la justice, comme l’a fait le tribunal administratif de Rome en suspendant un décret d’interdiction d’accès aux eaux italiennes.

Une victoire pour Open Arms

De son côté, Oscar Camps, fondateur de l’ONG Proactiva Open Arms est satisfait de cette victoire du pouvoir judiciaire face au pouvoir politique concernant le sort des migrants en Italie : « On voit bien que Monsieur Salvini ne contrôle pas la justice. Et la justice est juste, c’est le cas de le dire. En Italie, la séparation des pouvoirs est clairement marquée. C’est bien pour ça que Carola Rackete s’en était sortie sans poursuites après avoir accosté de force. On a fait appel à la justice, et l’on a réussi à faire sauter le décret Salvini. Nous avons l’accord pour débarquer et l’on attend maintenant que Salvini se conforme à la loi. »

Matteo Salvini pourrait aussi devoir ravaler son nouveau décret d’interdiction d’accostage dans un port italien. Pas seulement parce que six pays européens sont disposés à accueillir des naufragés de l’Open Arms. Mais parce qu’il se retrouve isolé. Les ministres de la Défense et des Transports, membres du Mouvement 5 Étoiles, n’ont pas signé son nouveau décret. Or en théorie, il faut les trois signatures pour le valider.

En outre, le président du Conseil Giuseppe Conte, proche des 5 Étoiles, l’a durement recadré dans une lettre ouverte, en l’accusant de « déloyauté » et d’« obsession anti-migrants ». La coalition Ligue-Cinq Étoiles a en effet éclaté la semaine dernière avec Salvini qui souhaite des élections anticipées. Sa motion de censure contre le chef du gouvernement sera discutée et votée mardi au Sénat.

Salvini pris à son propre jeu ?

Comme on l’a constaté le 12 août lors du vote sur la date du débat, Salvini et la droite qui demandaient sa tenue dès le lendemain ont été battus par les 5 Étoiles et le Parti démocrate. Cette majorité numérique sera- t-elle la même le 20 août pour rejeter la motion de censure ? C’est envisageable, mais pas certain.

Salvini commence à se mordre les sérieusement les doigts. Il a lancé un appel au chef des 5 Étoiles en disant : « Je n’éteins jamais mon téléphone, je suis ouvert au dialogue ». Luigi Di Maio a répondu en ces termes : « L’omelette est cuite ! ». Mais la ligne du Parti démocrate n’est pas encore définie. Certains courants sont ouverts à la formation d’une majorité, pas seulement numériques, mais politiques avec les 5 Étoiles, pour éviter des élections anticipées. D’autres estiment qu’un accord avec des populistes n’est pas concevable.