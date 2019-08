Italie: les proches du randonneur français Simon Gautier demandent des renforts

Les secouristes doivent compenser avec un seul indice donné par Simon Gautier avant que son téléphone ne tombe en rade de batterie: il pouvait voir la mer.

Sa famille et ses amis proches sont partis en Italie pour le rechercher. Dorénavant, c'est une véritable course contre la montre qui s'est enclenchée.

Une lueur d'espoir ?

La zone de recherche s'étale sur une centaine de kilomètres. Un sentier de randonnée à flanc de montagne, escarpé et réservé aux personnes aguerries mais Simon n'était pas « une tête brûlée », assurent ses amis. Ils ont pu retrouver sur son ordinateur les recherches d'itinéraire qu'il avait faites avant de partir.

Cependant, un espoir est parvenu aux amis de Simon ce vendredi 16 août au soir alors qu'ils sont sans nouvelles du jeune homme depuis neuf jours. « Nous avons vu des images de vidéosurveillance exclusives de la part du maire de la commune de Policastro d'où est parti Simon. On le voit rentrer dans une épicerie donc on sait qu'il a pris de l'eau, qu'il a pris des vivres. Les gens nous disent qu'avec ça, on peut survivre 15 jours », nous explique Thomas Masal, un ami de Simon, joint par téléphone.

Nous savons désormais que #SimonGautier avait beaucoup de vivres et de l’eau sur lui permettant de survivre plus de 15 jours ! IL EST EN VIE. ON VA LE RETROUVER.

PLEASE RT for ou #missing friend pic.twitter.com/ClN29w9UWv Thomas Marsal (@marsal_thomas) August 17, 2019

« Nous voulons de l'aide pour le retrouver »

Le jeune homme de 27 ans dispose donc de quinze jours d'autonomie, mais déjà neuf sont passés depuis son accident.

Les proches de Simon demandent que plus de moyens de secours soient mis en place. Ils estiment que l'Italie n'a pas déployé suffisament d'effectifs.

En comptant les policiers, les pompiers et les volontaires nous ne sommes que 30 !!!!! Scandaleux Thomas Marsal (@marsal_thomas) August 16, 2019

« On ne sait pas combien il y a de renforts supplémentaires, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas qui ils sont, on ne les a pas vu. On est sûr que Simon est en vie, la seule chose que l'on demande c'est de l'aide de professionnels pour le retrouver »

De son côté, le Quai d'Orsay assure être mobilisé quotidiennement pour retrouver Simon, étudiant en histoire de l'art, installé à Rome depuis deux ans pour travailler sur sa thèse.