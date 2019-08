À la une: le Festival du Film qui redonne à Sarajevo des raisons d'espérer

Des générations de cinéastes et de cinéphiles ont grandi avec lui. Créé durant la guerre, en 1995, le Festival du Film de Sarajevo apporte un vent de fraîcheur dans la capitale d’une Bosnie-Herzégovine en crise permanente. L’édition 2019 s’est achevée vendredi 23 août, mais tout le monde attend déjà la prochaine avec impatience.

Bosnie-Herzégovine : le Festival du Film qui redonne à Sarajevo des raisons d’espérer

Festival du Film de Sarajevo : « Pour tourner en Bosnie-Herzégovine, il faut être masochiste »

Les investissements étrangers sont au plus bas en Bosnie-Herzégovine. En cause, un climat des affaires plombé par le népotisme, une justice inefficace et les monopoles des partis politiques.

Bosnie-Herzégovine : les monopoles découragent les investissements étrangers

L’affaire était entendue depuis la démission du Premier ministre Ramush Haradinaj, le 21 juillet dernier : le Parlement du Kosovo a voté à une large majorité sa dissolution, ouvrant la porte à des législatives anticipées. Les autorités ont maintenant 45 jours pour organiser le scrutin.

Kosovo : les députés votent la dissolution du Parlement

Ceux qui ont donné en mars 2018 l’ordre d’expulser six ressortissants turcs soupçonnés par Ankara d’appartenir au mouvement güleniste doivent être poursuivis en justice, et non pas seulement des « sous-fifres ». C’est ce que demandent des députés de l’opposition du Parlement du Kosovo, alors que 22 policiers sont actuellement interrogés.

Kosovo : qui sont les vrais responsables de l’expulsion de six « gülénistes » en Turquie ?

Élu maire de Shkodra, la grande ville du nord de l’Albanie, le socialiste Valdrin Pjetri a démissionné le 14 août, juste avant de prêter serment : l’opposition a révélé qu’il avait été condamné en 2003 en Italie pour trafic de drogue.

Albanie : condamné pour trafic de drogue, le maire de Shkodra démissionne avant d’entrer en fonction

Pour le gouvernement de Zagreb, l’affaire est entendue, la Croatie devrait bientôt intégrer l’espace Schengen. En réalité, tout dépendra de la volonté politique des États membres plus divisés que jamais. De nombreuses capitales souhaitent reprendre le contrôle de leurs frontières, sans oublier la Slovénie où certains agitent la menace d’un veto.

La Croatie rejoindra-t-elle un jour l’espace Schengen ?

Ignorance massive des jeunes générations, nostalgie qui revient en force et omniprésence des anciens agents de la Sécurité d’État qui ont préempté le débat sur le passé récent du pays... Sera-t-il un jour possible de tenir un discours de vérité sur la période communiste ? Sa récente inscription dans les programmes scolaires risque de ne pas changer grand-chose. Une analyse à charge.

Bulgarie : impossible vérité sur le communisme ?

En Macédoine du Nord comme partout ailleurs, les pompiers sont sur tous les fronts, parfois au péril de leur vie, alors qu’en raison de la canicule les incendies se sont multipliés ces derniers mois. Pourtant, les soldats du feu macédoniens sont en sous-effectif et travaillent avec du matériel obsolète. Reportage dans la plus grande caserne de Skopje.

Macédoine du Nord : les pompiers luttent contre le feu et la précarité

Un couple de retraités macédoniens qui exporte désormais à l’international. Telle est l’incroyable histoire de Mirjana et Branko, dont les confitures à la baie d’églantier connaissent un succès foudroyant. Au point d’être servies à la table de l’ambassadeur des États-Unis à Skopje.

Macédoine du Nord : quand la confiture bio de « Tante Mirjana » s’exporte à l’international

La construction d’immeubles faussement classiques, à l’instar de Skopje 2014, prend de plus en plus d’ampleur à Belgrade, et un peu partout ailleurs dans les Balkans. D’où vient cet engouement pour le stuc, les frontons en plâtre et les lions dorés ? Sara Dević, chercheuse en architecture et urbanisme, a mené l’enquête.

« Turbo-architecture » en Serbie : la folie de l’ancien neuf, ou le syndrome Skopje 2014

Une Venus néolithique, vieille de quelque 6 000 ans, vient d’être découverte à Vitkovo, près d’Aleksandrovac. Ce qui confirme l’importance exceptionnelle de ce site archéologique pour la Culture de Vinča, alors même que les fouilles sont au point mort, faute de moyens.

Archéologie en Serbie : découverte d’une Venus vieille de 6 000 ans

C’est une légende comme on les aime. Cervantes, captif des pirates à Ulcinj, y a imaginé son célèbre Don Quichotte et sa belle Dulcinée. Dans cette histoire, l’amour se mêle au romanesque, car Dulcinée ne serait autre, comme son nom l’indique, qu’une jolie fille d’Ulcinj, sensible aux chants espagnols qui s’élevaient de la cellule de l’écrivain prisonnier. Récit.

L’amour malgré tout : au Monténégro, Cervantes et sa dame d’Ulcinj

Cela fait trois décennies que les mines de la vallée de Jiu ferment les unes après les autres, mais dans cette région qui se dépeuple rapidement, certains tentent d’imaginer des activités qui pourraient offrir de nouveaux débouchés aux habitants qui sont restés. Comme le tourisme ou les sports extrêmes. Reportage.

Roumanie : inventer de nouveaux terrains de jeux pour faire revivre la vallée minière de Jiu