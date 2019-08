Élections régionales en Allemagne: en Saxe, l'extrême droite en embuscade

Il y a d’abord eu un recul démographique massif. Les plus jeunes, les plus flexibles, ceux qui aiment le risque, sont partis. C’est une évolution négative pour la société. Deuxième facteur, la désindustrialisation. La première en 1945 avec les réparations au profit des Soviétiques et la deuxième il y a trente ans. Les privatisations ont traumatisé de nombreuses personnes. Ensuite, par rapport à d’autres pays de l’Est, les gens ici ont perdu leur souveraineté. Les Ouest-Allemands dont nous avions besoin occupent encore aujourd’hui la plupart des postes de responsabilité. Enfin, la sécurité que garantissait la RDA où votre vie était programmée du berceau au cercueil a disparu. Si on ne se rebellait pas, on pouvait mener une petite vie tranquille. Après 89, les gens ont vu leur existence remise en cause et de nombreuses incertitudes sont apparues. L’extrême-droite exploite ces différents facteurs et proclame : "Nous organisons la résistance contre le système. Nous allons vous venger"