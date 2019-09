Suède: Championnat du monde de swimrun, une course extrême sur 75 km

C’est un sport dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler, mais qui se développe dans toute l’Europe. Il s'agit du swimrun, ou nage-course. Le principe est simple : on s’équipe d’une combinaison, de palmes pour les mains, de baskets qui vont dans l’eau, et on part pour plusieurs dizaines de kilomètres de nages entre terre et mer, ou d’îles en îles. Le tout en pleine nature et par équipe de deux. Le swimrun est né en 2002 dans l’archipel de Stockholm et c’est dans ce même archipel qu’a lieu ce lundi 2 septembre le Championnat du monde de swimrun, sur 75 km, dont dix kilomètres de natation dans la mer Baltique. Une véritable épreuve de force.

Avec notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux

« Comme on est par deux il faut être assez synchro et assez rapide pour ne pas perdre de temps, explique Diane Sadik. On essaie de communiquer le plus rapidement possible pour que le coéquipier soit attentif et soit là pour nous aussi. C’est vraiment motivant d’être deux. »

À peine sortis de l’eau, Diane et son coéquipier remontent leur lunette de natation sur le front et quittent la plage à petites foulées. Avant d’être un sport, le swimrun est né d’un pari entre jeunes qui voulaient relier les îles de Sandhamn et d’Utö sans prendre le bateau. Soit une aventure de 75 kilomètres, passant par vingt-quatre îles. Aujourd’hui, des centaines des compétitions de swimrun sont organisées à travers l’Europe, mais la course suédoise baptisée Otillo, d’île en île, reste la pionnière, la plus difficile.

« C’est très dur de visionner 75 km dans la nature, explique Michael Lemmel, directeur de course. Il n’y a pas beaucoup de trails, et c’est sauvage. Les îles se ressemblent, alors c’est très facile de se perdre. On ne change rien, on ne met rien en place. C’est vraiment la nature rude et l’être humain qui essaie de s’adapter. »

Pour se qualifier à Otillo, les coureurs doivent participer à un circuit dont une des étapes se tiendra pour la première fois aux États-Unis, en février 2020.