À la Une: Sarajevo va connaître sa première Gay Pride

Dimanche 8 septembre, la première Marche des fiertés doit défiler dans les rues de Sarajevo. D’importantes mesures de sécurité ont été prises pour l’occasion. Dans le même temps, une « Caravane des fiertés » qui arpente la Serbie pour promouvoir la visibilité des personnes LGBT n’a pas pu s’arrêter dans la ville de Novi Pazar. Une contre-manifestation a réuni quelques dizaines de personnes, tandis que des messages de haine se répandaient sur les réseaux sociaux

Bosnie-Herzégovine : Sarajevo va connaître sa première Gay Pride

Serbie : la « Caravane des Fiertés » n’a pas pu s’arrêter à Novi Pazar

Quatre listes données au coude-à-coude par les sondages et des électeurs qui veulent en finir avec la corruption... Oui, mais une épée de Damoclès pend au-dessus du futur gouvernement du Kosovo : l’accord qu’il faudra négocier avec Belgrade sous l’œil « attentif » des Occidentaux. Washington vient en effet de nommer un envoyé spécial pour la région, le diplomate Matthew Palmer.

Kosovo : les élections anticipées et la patate chaude d’un accord avec Belgrade

Avec Matthew Palmer, le grand retour des États-Unis dans les Balkans

Ils avaient planifié des attaques contre la Kfor, une église orthodoxe et des discothèques serbes à Mitrovica et Gračanica, mais aussi en Belgique et en France. Le tribunal de Pristina a condamné mercredi les six membres d’un groupe kosovaro-belge de soutien à l’État islamique.

Kosovo : la justice condamne un réseau de soutien à l’État islamique

Les marins monténégrins naviguent sur toutes les mers du monde et pour les plus grandes compagnies de navigation. Mais les trop fréquentes saisies de drogue à bord des navires compromettent leur réputation : les équipages monténégrins seraient interdits dans certains ports des États-Unis. Toute la profession risque le discrédit.

Monténégro : les marins pris au piège des trafics de drogue

Après des années de croissance continue, la fréquentation touristique de la Bulgarie cale, notamment sur les côtes de la mer Noire. Le pays commencerait-il à payer le prix de la bétonisation sauvage de son littoral ? Pour durer dans le temps, le secteur du tourisme va devoir commencer à se poser les bonnes questions...

Bulgarie : flux et reflux du tourisme sur les côtes de la mer Noire

Avant la rentrée, c’est la saison des transferts en Roumanie. L’ALDE vient de quitter la coalition gouvernementale pour se rapprocher du parti « réformateur » de l’ancien Premier ministre Victor Ponta. Un coup tactique à l’approche de la campagne présidentielle et un coup dur pour le PSD qui perd sa majorité et risque désormais une motion de défiance. Décryptage.

Roumanie : mauvaise rentrée pour le PSD qui perd sa majorité au Parlement

Les Balkans abritent une biodiversité exceptionnelle, mais les écosystèmes d’Europe du Sud-Est sont menacés par la prolifération des barrages hydroélectriques, par les autoroutes qui se construisent dans toute la région et par les projets immobiliers en tous genres. Sans compter les pollutions industrielles comme celles occasionnées par les centrales thermiques. État des lieux en infographie.

Infographie • Les Balkans face à l’urgence du changement climatique

La décision a été prise en juin. L’enseignement de la langue chinoise sera introduit à cette rentrée dans les écoles de Republika Srpska. L’entité serbe de Bosnie-Herzégovine fournira les locaux et Pékin les enseignants. Le programme sera financé par l’Institut Confucius et, s’il se réalise, ce sera une grande première dans les Balkans.

Bosnie-Herzégovine : on va apprendre le chinois dans les écoles de Republika Srpska

Elle a triomphé au Festival du film de Sarajevo, avec son cinéma radical et engagé. « Take me somewhere nice », le road movie de la jeune réalisatrice d’origine bosnienne Ena Sendijarević a obtenu le prix du meilleur long-métrage. Le Courrier des Balkans l’avait rencontrée quelques jours avant cette consécration. Interview.

Ena Sendijarević : le cinéma pour jongler avec les identités et dire la violence du monde

Vladimir Veličković est mort brutalement le 29 août à Split, sur la côte croate, à l’âge de 84 ans. Yougoslave de toujours, ce Parisien d’adoption préparait une exposition au Fonds Leclerc de Landerneau programmée pour le mois de décembre. Hommage.

Avec la mort de Vladimir Veličković, la Yougoslavie perd l’un de ses plus grands peintres

La Serbie n’a pas manqué son entrée dans la Coupe du monde FIBA 2019, qui se dispute en Chine, écrasant l’Angola (105-59). Si les États-Unis sont une nouvelle fois donnés favoris, les quatre sélections des Balkans en lice pourraient jouer les troubles-fête. Voilà notre cinq majeur des joueurs de la région à ne pas manquer.

Coupe du monde de basket 2019 : notre cinq majeur des Balkans