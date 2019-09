UE: la nouvelle Commission doit déjà faire face à des polémiques

Jusqu’ici, l’Union européenne s’est intégrée par le droit en essayant d’harmoniser les situations des vingt-huit États membres. Et on voit bien qu’aujourd’hui, il y a une nouvelle phase qui s’ouvre et qu’une concurrence mondiale plus accrue nécessite de réformer notre droit de la concurrence. Peut-être une meilleure protection de nos frontières, peut-être aussi intégrer la préférence européenne, et résister davantage sur la scène internationale pour peser politiquement le poids économique, qui est le premier au monde, qu’est celui du commissaire à la concurrence. Ça reste madame Vestager, qui s’intéresse aux grands monopoles des grandes sociétés numériques que sont Apple, Google, Amazon et qui considère qu’ils constituent un danger pour le consommateur et pour nos libertés. Madame Vestager a été reconduite. Elle va s’occuper du numérique et de la concurrence. Et c’est plutôt une très bonne nouvelle pour les Européens.