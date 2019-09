Automobile: au salon de Francfort, virage obligatoire pour l’industrie allemande

Angela Merkel a inauguré jeudi le Salon automobile de Francfort (IAA). L'occasion d'adresser plusieurs messages à cette industrie phare en Allemagne. « On ne sait encore jamais vraiment comment les révolutions vont se dérouler, et c'est pourquoi nous devons les organiser de la manière la plus linéaire possible », a fait valoir la chancelière allemande. Toutefois, a-t-elle prévenu, « ce serait une erreur de penser que nous pourrions proposer des programmes de subventions de l'État qui correspondent aux innovations des dix prochaines années » en matière de réduction des émissions de CO2.

Tâche herculéenne

Ancien rendez-vous incontournable, incarnation de la puissance de l'industrie automobile allemande, l'IAA est en crise, désertée par nombre de constructeurs. En Allemagne, l'automobile et ses centaines de milliers d'emplois ne sont plus sacrés. Industriels et politiques sont sous pression pour agir contre le réchauffement climatique, dans un contexte marqué par le succès des manifestations « Fridays for future » et la percée des Verts aux élections.

L'industrie automobile a « une énorme tâche devant elle », réduire de 40% d'ici 2030 les émissions de CO2, a rappelé Angela Merkel.

Ce virage est très coûteux et très incertain à prendre Bernard Jullien, spécialiste de l'automobile, maître de conférences en économie à l'Université de Bordeaux 12/09/2019 - par Agnieszka Kumor Écouter

Volkswagen encore épinglé

Atteindre cet objectif passe en partie par une diversification de l'industrie automobile, avec le développement des moteurs électriques. Mais ce virage a un « prix », a souligné la chancelière. Il nécessite en effet de développer de nouvelles infrastructures. « La fiabilité de l'infrastructure de charge [des batteries] est d'une importance capitale pour le succès de l'électro-mobilité », a-t-elle martelé, pointant le fait que les 20 000 points de charge actuels en Allemagne étaient « loin d'être suffisants ».

Relever ce défi est « une tâche herculéenne pour vous et pour nous », a lancé Angela Merkel aux constructeurs automobiles.

L'ouverture du salon intervient en outre au moment où Volkswagen est de nouveau soupçonné de tricherie sur une génération de moteurs diesels jusqu'à présent non concernée par le scandale, selon la chaîne publique SWR. Le constructeur a démenti toute manipulation. Le constructeur reste par ailleurs fragilisé par le scandale du « dieselgate », révélé en 2015, et ses potentielles conséquences judiciaires. Volkswagen a admis avoir truqué les tests réglementaires sur 11 millions de véhicules vendus dans le monde.

(Avec AFP)