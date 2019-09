A la Une: le commissaire hongrois passera-t-il l'épreuve du Parlement européen ?

C’est un bras droit de Viktor Orbán, le juriste hongrois László Trócsányi, qui hérite du portefeuille de l’Élargissement et de la politique de voisinage dans la Commission Von der Leyen. Il devra veiller au respect de l’État de droit dans les pays candidats. Mais cette nomination suscite un tollé et pourrait bien être bloquée par le Parlement européen. Notre dossierLes Balkans et l’élargissement européen : on reprend ou on arrête ?

Élargissement européen : la Hongrie, meilleure alliée de la Serbie

Alors que le Hongrois László Trócsányi vient d’être nommé commissaire européen à l’Élargissement, on assiste à une véritable lune de miel entre Viktor Orbán et Aleksandar Vučić. Jamais les relations n’ont été si bonnes entre la Hongrie et la Serbie. Un rapprochement qui cache de grands et de petits intérêts. Notre dossier Droite dure : Viktor Orbán étend sa toile dans les Balkans

Margaritis Schinas, un commissaire en charge de la « protection du mode de vie européen »

C’est un intitulé qui fait scandale auprès des organisations de défense des droits humains. Le nouveau commissaire européen désigné par la Grèce, Margaritis Schinas, sera en charge des migrations et de « la protection de notre mode de vie ». Ursula van der Leyen a-t-elle négocié cette formule avec Viktor Orbán ?

Roumanie : qui est Rovana Plumb, nouvelle commissaire européenne aux Transports ?

Grèce : avec les enfants réfugiés dans l’enfer du camp de Moria

Ils ne sont pas scolarisés et survivent dans des conditions indécentes. On compte au moins 1100 mineurs isolés dans les camps de réfugiés des îles de la Mer Egée. En tout, la Grèce accueille 32 000 enfants migrants et réfugiés. Reportage à Moria, sur l'île de Lesbos.

Grèce : Mitsotákis veut liquider le bastion libertaire d’Exárcheia

Ici, on expérimente des cantines associatives et des bars alternatifs. Depuis les années 1970, c’est le quartier des librairies et des éditeurs indépendants, le refuge des mitant.e.s féministes et LGBT. Le nouveau Premier ministre conservateur Kyriákos Mitsotákis a décidé de « nettoyer » Exárcheia et ses squats anarchistes qui accueillent migrants et réfugiés pour laisser la place à Airbnb. Reportage.

Bosnie-Herzégovine : une première marche qui fait la fierté de Sarajevo

2 000 personnes au moins, bien plus que n’en attendaient les organisateurs, ont défilé sans aucun incident dans le centre de Sarajevo, depuis le monument de la Flamme éternelle jusqu’au Parlement de Bosnie-Herzégovine. Notre dossier LGBT : les minorités sexuelles des Balkans bravent la peur et se font entendre

Bosnie-Herzégovine : entre Erdoğan et Poutine, mon cœur balance

La Turquie d’Erdoğan serait la meilleure amie des Bosniaques, et la Russie de Poutine la protectrice naturelle des Serbes. Pourtant, ni la Bosnie-Herzégovine ni la Republika Srpska ne profitent de ces deux puissantes amitiés. Que cherchent donc Milorad Dodik et Bakir Izetbegović en courtisant ainsi Moscou et Ankara ?

Kosovo : 22 enfants rapatriés de Syrie ont repris le chemin de l’école

En avril dernier, le Kosovo rapatriait de Syrie 110 femmes et enfants. Parmi ces derniers, 22 viennent de faire leur rentrée scolaire. Non sans difficultés : ils ont perdu plusieurs années de scolarité, et les jeunes filles n’ont pas le droit de porter le voile. Notre dossier Les Balkans et les guerres en Libye, en Syrie et en Irak

Roumanie : une rentrée des classes avec de moins en moins d’élèves

En Roumanie, la rentrée des classes, c’était lundi 9 et cette année, pour la première fois, le nombre d’élèves inscrits dans le primaire et le secondaire tombe sous la barre des trois millions. Un signe clair de la dépopulation qui frappe le pays. Revue de presse. Notre dossier Démographie : le grand exode qui vide les Balkans

Football au Kosovo : jouer pour exister

La sélection kosovare accumule les succès dans les qualificatifs pour l’Euro 2020, se hissant en tête de son groupe pour sa première participation. En effet, le Kosovo n’a rejoint la FIFA et l’UEFA qu’en 2016 et, pour un pays à la souveraineté et aux frontières toujours contestées, le football n’est-il pas la meilleure manière d’affirmer son existence ? Notre dossier Football : Albanie, Kosovo, deux équipes, une nation

Monténégro : le journaliste Jovo Martinović doit être acquitté !

Le journaliste d’investigation Jovo Martinović, condamné à 18 mois de prison malgré les preuves évidentes en sa faveur, est rejugé jeudi en appel à Podgorica. À l’appel de Reporters sans frontières, de nombreux médias et organisations, dont Le Courrier des Balkans, appellent à sa relaxe définitive.

La Roumanie, nouveau « modèle » européen de lutte contre la corruption ?

De l’Europe orientale au Brésil, la lutte anticorruption est-elle devenue un pis-aller idéologique universel, masquant la faillite des discours sur le développement ? La Roumaine Laura Codruţi Kövesi devrait devenir la première cheffe du Parquet européen, mais le « modèle » roumain pourra-t-il s’appliquer aux pays du « centre » de l’Union européenne ?

Turquie : Emin Alper, un cinéma vérité contre l’oppression

« Le cinéma devrait nous rendre plus sages » : telle est l’ambition du réalisateur turc Emin Alper, dont le troisième long-métrage, A Tale of Three Sisters, a triomphé au Festival de Sarajevo, obtenant le prix de la mise en scène. Une œuvre qui porte bien haut les couleurs de la nouvelle génération du cinéma turc, entrée depuis des années déjà en résistance.