Irlande: l’épineuse question de la bière du matin pendant le Mondial de rugby

Avec notre correspondante à Dublin, Emeline Vin

Le Connollys diffuse tous les matchs des équipes d’Irlande, tous sports confondus. Pour tirer parti de cette Coupe du monde de Rugby et de ses matchs matinaux, le propriétaire Peter Connolly a troqué la Guinness contre le café. « On se demandait bien ce qu’on allait pouvoir faire, avec des matchs aussi tôt. L’épicerie d’à côté va faire des sandwiches à la saucisse pour le petit déjeuner. Ceux qui viennent ont dû payer 10€, et ils auront un sandwich, un café, et un jeton pour prendre une pinte, plus tard dans la journée. On a trente réservations, je pense qu’une vingtaine de personnes va s’ajouter. Avec un match à l’heure normale, le pub est plein à craquer, on doit être 150. »

Vivement les quarts de finale…

Ouvrir, sans vendre d’alcool, c’est une zone grise de la législation. Guinness ou pas Guinness, Collin, un habitué de la maison, compte bien venir assister aux matchs de son équipe. « C’est vrai que l’alcool rend tout plus marrant, mais un café, un sandwich, ce sera très bien. J’ai l’habitude de me lever tôt alors ça me va ! Ici, il y aura forcément du monde, une ambiance. Alors que si vous regardez le match chez vous, vous n’avez personne à qui parler ».

Venu lire le journal des sports au pub, Simon n’aura pas le même courage. « Ah non, je reste à la maison. Le match est beaucoup trop tôt pour aller jusqu’au pub. Je me réveille à 8 heures, je regarde le match, puis je me recouche, ce sera très bien comme ça. »

Son espoir à lui, c’est que l’Irlande parvienne en quart de finale. Les rencontres sont programmées en fin de matinée, une heure acceptable pour s’offrir une pinte.