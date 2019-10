Fumer sur les balcons privés reste finalement possible en Russie

L’annonce de l’interdiction d’allumer des cigarettes sur les balcons d’immeubles avait suscité la colère des fumeurs russes, qui ont finalement eu gain de cause. Les autorités font machine arrière tout en maintenant l’interdiction des barbecues et des feux d’artifice.

C’est un décret signé du Premier ministre russe Dmitri Medvedev qui a allumé la mèche. Au nom de la lutte anti-incendie, le décret prévoyait l’interdiction, à compter du 1er octobre, de tout « feux ouverts » sur les balcons privatifs, sans en dire davantage sur le périmètre de l’interdiction. Durant 48 heures, le ministère russe des Situations d’urgence, en charge du dossier, a confirmé que la mesure concernait également la cigarette et les fumeurs, provoquant aussitôt une avalanche de protestations et de commentaires indignés sur les réseaux sociaux.

Une indignation d’autant plus vive qu’en Russie les balcons fermés, nombreux sur les immeubles bâtis à l’époque soviétique, servent souvent de pièces d’appoint et de lieu de vie aux locataires. Le sujet fait suffisamment de bruit pour être évoqué au Kremlin, le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov saluant une décision « qui permettrait de sauver des vies », et précisant qu’il y avait de moins en moins de fumeurs dans l’entourage de Vladimir Poutine.

Barbecues et feux d’artifice

Malgré le soutien apparent du Kremlin, la mesure est finalement retirée 48 heures plus tard. « Nous n’interdisons pas de fumer sur les balcons », assure le ministère des Situations d’urgence, qui ajoute tout de même qu’un incendie provoqué par un fumeur entraînera des amendes, et des poursuites judiciaires le cas échéant.

Le rétropédalage suscite une nouvelle avalanche de commentaires hilares sur les réseaux sociaux. Certains, plus sévères, regrettent que les autorités ne se soient pas davantage occupées cet été des incendies qui ont ravagé les forêts de Sibérie, plutôt que de s’ingérer dans les affaires privées des Russes. Pour ne pas perdre totalement la face, les autorités rappellent qu’en 2019, plus de 1 800 incendies ont débuté sur ces fameux balcons. Et que ce sont bien les fumeurs qui sont responsables d’une majorité des sinistres.

Au final, ce sont surtout les amateurs de barbecues qui auront du souci à se faire, de même que les fans de feux d’artifice. Car l’interdiction entrée en vigueur le 1er octobre est maintenue pour les deux activités, très prisées des Russes. Pour leur part les fumeurs russes peuvent souffler et profiter de leurs balcons, même si leur marge de manœuvre ne cesse de se réduire en Russie ces dernières années, avec l’interdiction de fumer dans les bars et les restaurants comme en France, mais aussi sur les terrasses de cafés et dans de nombreux lieux publics.