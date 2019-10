Baisse de la consommation d'alcool en Russie: «la vodka ne sert qu'à s'enivrer»

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

Barbe bien taillée, tatouage sur l’avant-bras, Roman s’active derrière son bar. Il propose, tout sourire, une trentaine de bières différentes. Mais quand on lui parle de vodka, il grimace. « La vodka, c’est la boisson pour les jeunes, parce que c’est la moins chère. Ou alors pour les vieux, parce que c’est la tradition ! Mais entre 20 et 40 ans, on préfère la bière ou les cocktails, explique-t-il. La vodka, ça ne sert qu’à s’enivrer. »

Nous sommes ici loin des clichés sur une Russie portée sur l’alcool en général, et la vodka en particulier. « Avant c’était différent, les gens buvaient beaucoup plus. Mais la tendance, maintenant, c’est le sport, la vie saine. Les gens font plus attention à eux », observe un client. « C’est mieux d’avoir une nation sobre, qu’une nation ivre et folle », sourit-il.

La baisse de la consommation d’alcool en Russie s’explique par une législation de plus en plus restricive : hausse des prix, interdiction de la publicité et de la vente aux mineurs. Le résultat est impressionant. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, la consommation d’alcool a chuté de plus de 40 % dans le pays depuis le début des années 2000.