À la Une: le prix Nobel de littérature attribué à Peter Handke

Le Prix Nobel de littérature à Peter Handke : tempête dans les Balkans

L’attribution du prix Nobel de littérature à l’écrivain autrichien Peter Handke a suffi pour réveiller de vieilles blessures, en Bosnie-Herzégovine comme au Kosovo, où l’on se souvient de l’engagement constant de l’écrivain en faveur du régime de Slobodan Milošević. Analyse.

Kosovo : le triomphe d’Albin Kurti et de Vetëvendosje

La victoire a été longue à se dessiner. Il a fallu attendre que plus de 80% des bulletins aient été dépouillés pour que Vetëvendosje ne célèbre sa victoire. Le mouvement d’Albin Kurti devance de peu la Ligue démocratique du Kosovo. Ces élections tournent une page, celle du règne des anciens de l’UÇK. Côté serbe, c’est un raz-de-marée pour la liste téléguidée par Belgrade.

Législatives au Kosovo : quand les enclaves serbes tentent de résister contre Belgrade

La Liste Srpska célèbre sa victoire, mais qui représentera les Serbes au gouvernement du Kosovo ?

Les élections au Kosovo, un signe d’espoir pour l’Albanie ?

Roumanie : l’opposition fait tomber le gouvernement PSD

Après le départ de son allié, l’ALDE, fin août, le Parti social-démocrate (PSD), au pouvoir depuis décembre 2016, n’avait plus la majorité au Parlement. L’opposition a déposé une troisième motion de censure qui, cette fois, est passée avec 238 voix. L’opposition s’unira-t-elle pour former un nouveau gouvernement ou des élections législatives anticipées auront-elles lieu, un an avant la date prévue ?

Serbie : l’UE tente une médiation entre le pouvoir et l’opposition

L’UE voudrait que l’opposition serbe participe aux élections du printemps 2020 et cesse de boycotter le Parlement. Le député européen David McAlister joue les médiateurs entre le SNS d’Aleksandar Vučić et l’opposition. Sans grandes chances de réussite : le pouvoir n’a pas intérêt à jouer le jeu démocratique, ni l’opposition le jeu du pouvoir.

Dossier Serbie : Aleksandar Vučić, la dérive autoritaire

Albanie, Macédoine du Nord et Serbie : vers un « mini-Schengen » des Balkans ?

L’Albanie, la Macédoine du Nord et la Serbie vont-elles former un « mini-espace Schengen » ? Le président serbe Aleksandar Vučić a reçu les Premiers ministres Edi Rama et Zoran Zaev à la forteresse de Petrovaradin, à Novi Sad. Modèle revendiqué : le groupe de Visegrád.

Turquie : la machine AKP d’Erdoğan est-elle en panne ?

Après avoir perdu la mairie d’Istanbul, l’AKP, le parti « islamo-conservateur » au pouvoir depuis 2002, fait face à des démissions en série. Le système Erdoğan est-il en train de craquer ? Jean Marcou, spécialiste de la Turquie et enseignant-chercheur à Sciences Po Grenoble, revient sur les transformations de l’AKP, son fonctionnement, ses soutiens, ses détracteurs et son avenir. Entretien.

Dossier Turquie : Recep Tayyip Erdoğan ou l’ivresse du pouvoir absolu

L’affaire Marija Lukić et le début d’une révolte #metoo en Serbie

Marija Lukić est une jeune mère de famille, employée de la mairie de Brus jusqu’à ce qu’elle se fasse limoger en mars 2018 après avoir porté plainte contre le maire Milutin Jeličić pour harcèlement sexuel. Malgré six autres plaintes similaires contre Jeličić, un an et demi plus tard, l’absence de condamnation montre l’impunité dont les hommes du pouvoir continuent à jouir en Serbie. Retour sur cette affaire #metoo serbe.

Dossier Les violences faites aux femmes : un problème (aussi) balkanique

La Bosnie-Herzégovine ne veut pas de déchets nucléaires à ses frontières

Le projet de stockage des déchets nucléaires de la centrale croato-slovène de Krško à Trgovska Gora, en Croatie, à proximité de la rivière Una, suscite l’inquiétude de la Bosnie-Herzégovine. La population se mobilise, tandis que Sarajevo envisage de porter plainte contre Zagreb.

Monténégro : au pays des décharges sauvages

Dossier Dans les Balkans, l’environnement, un problème oublié

Slovénie : Adria Airways, dernier vol pour Ljubljana

C’était la plus ancienne compagnie « yougoslave » à voler encore. Créée en 1961, Adria Airways a été placée en liquidation le 30 septembre. La compagnie, qui compte encore 550 salariés, s’était imposée dans les années 2000 comme un acteur majeur du trafic régional. Retour sur une privatisation ratée et une catastrophe industrielle.

Croatie : entre touristes et locaux, le « deux poids deux mesures » des prix

C’est un secret de polichinelle, le principe du « deux poids, deux mesures » entre locaux et touristes s’applique dès lors qu’il s’agit de payer une consommation dans les lieux touristiques, comme sur la côte croate. Une pratique pas forcément morale, mais pas non plus illégale.

Dossier Tourisme : dans un monde en crise, les Balkans, une destination refuge ?

Corruption en Bulgarie : promotion express dans la diplomatie

Éclaboussé dans l’affaire de l’« Appartement Gate », le magistrat Plamen Guéorguiev a dû démissionner de son poste à la tête de la Commission de lutte contre la corruption. Pour être aussitôt nommé consul à Valence... Les médias comme l’importante communauté bulgare d’Espagne se gaussent de l’espagnol plus que bancal de « Paco el Terrasso », mais être proche du pouvoir assure toujours l’impunité.

Le Monténégro met en vente ses « passeports dorés »

Jeudi 3 octobre, le Monténégro a officiellement lancé son programme « Citoyenneté contre investissement ». Plus connue sous le nom de « visa doré », cette combine permet à de riches étrangers et leur famille d’obtenir la citoyenneté contre la promesse de centaines de milliers d’euros d’investissements.

Bosnie-Herzégovine : dans Sarajevo en guerre, un théâtre pour ne pas sombrer dans la folie

Le Théâtre de guerre de Sarajevo (Sarajevski ratni teatar, SARTR) a été fondé en 1992, à l’époque du siège de la ville. 27 ans plus tard, le théâtre continue à célébrer dans ses représentations la résistance au fascisme et à l’agression, guidé par les principes d’un théâtre progressiste, socialement engagé et humaniste. Retour sur son histoire et aperçu des nouveaux projets avec la dramaturge Nejra Babić.

Kosovo : qui a construit la citadelle de Novo Brdo ?

C’est un joyau du patrimoine archéologique du Kosovo, mais qui a construit la citadelle de Novo Brdo, les Albanais ou les Serbes ? L’église de la prospère ville minière qui se développa au Moyen âge était-elle catholique ou orthodoxe ? Les polémiques politiques et identitaires risquent fort d’entraver la sauvegarde et la rénovation du monument. Reportage.

Serbie : les habitants de Topli Do remportent une bataille contre les barrages

C’est un village d’Astérix qui se bat contre les centrales hydroélectriques. Lundi, les habitants de Topli Do, dans le massif de la Stara Planina, au sud-est de la Serbie, ont physiquement fait déguerpir l’investisseur Dragan Josić. Et ils espèrent que les projets de barrages vont être définitivement annulés.

Dossier Ces centrales hydrauliques qui détruisent les rivières des Balkans