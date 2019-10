À Naples, le Mouvement 5 étoiles souffle ses dix bougies

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

L’époque du « Va fa ! » (« va te faire voir »), lancé aux élites sur des places publiques bondées, est loin derrière le M5S. Le mouvement cofondé par l'humoriste Beppe Grillo est au pouvoir depuis un an et demi et son score historique (plus de 32 %) aux législatives de 2018. Après l'avoir partagé pendant 14 mois avec la Ligue de Matteo Salvini, il a noué un pacte gouvernemental avec le Parti démocrate de centre gauche.

Pour son jeune chef politique, le Napolitain Luigi Di Maio, soutient que ce parti inclassable incarne encore la plus grande innovation politique en Italie. « Les résultats que nous avons obtenus n’ont pas résolu tous les problèmes. Mais dix ans de Mouvement ont transformé pour toujours la politique du pays. Et cela surtout grâce à notre force de volonté », déclare-t-il.

De la force de volonté, il en faudra beaucoup, car le Mouvement a perdu six millions d’électeurs. Il recueille actuellement 18,8 % des intentions de vote, contre 20 % pour le PD et 32 % pour la Ligue. De quoi faire remonter sur scène son cofondateur, qui s’était fait très discret ces derniers mois. « Nous avons changé et ce changement est juste. Quand on entend le secrétaire du Parti démocrate dire : "l’un vaut l’autre", c’est merveilleux ! Car il est en train de suivre notre concept selon lequel "un vaut un" ! », s'enthousiasme Beppe Grillo.

On a pu aussi entendre à Naples le chef du gouvernement Giuseppe Conte, qui a saisi l’occasion pour demander que l’Union européenne parle « d’une seule voix afin de stopper l’offensive turque en Syrie ».