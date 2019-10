Brexit: les derniers détails semblent compliqués à finaliser avec l'UE

Les lumières du cinquième étage du siège de la Commission européenne, où les discussions ont lieu, sont restées allumées toute la nuit, rapporte notre correspondant, Pierre Benazet. Et elles ont repris ce mercredi matin. Il y a une lumière d’espoir pour un accord, selon les Européens. Ces derniers ont affiché leur optimisme depuis qu’ils estiment possible d’envisager l'établissement des contrôles douaniers en mer d'Irlande et non plus entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande.

La levée de cette ligne rouge par le gouvernement britannique est désormais certaine, c'était la pierre d’achoppement de ce nouveau filet de sécurité. Ceci maintiendrait de facto l'Irlande du Nord dans le marché unique européen, voire l’Union douanière, ce qui créerait une frontière virtuelle avec la Grande-Bretagne et couperait donc en deux le Royaume-Uni.

Vers un autre sommet sur le Brexit ?

Des points de blocage subsistaient autour de questions de concurrence. Le point central de ces négociations de dernière minute, c'est la capacité des deux parties de parvenir à un texte juridique et contraignant. Les négociateurs s’étaient fixé une échéance ce mercredi, destinée à pouvoir présenter ce jeudi au sommet européen une version prête à être avalisée et certainement pas négociable.

Les chefs d’État et de gouvernement ne veulent pas d’un sommet qui s’éterniserait, pris en otage par le Brexit. Au cas où ce texte ne serait pas prêt à temps, l’idée d’un nouveau sommet européen extraordinaire sur le Brexit est de plus en plus évoquée. Il faudrait qu’il se tienne d'ici la fin du mois et ouvrirait la porte à un hypothétique nouveau report du Brexit.

