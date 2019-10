Au Royaume-Uni, Sky News lance une chaîne garantie «sans Brexit»

Sky News a lancé ce mercredi une nouvelle chaîne dédiée aux informations sans Brexit. Sky News Brexit-Free est maintenant diffusée du lundi au vendredi de 17h à 22h sur la chaine Sky 523.

Selon le directeur de l’information, Neil Dunwoodie, « cette initiative était une idée du patron de Sky News, John Ryley ». « On a commencé à y penser au début de l’année 2019. On a eu l’idée en mars mais comme le Brexit a été reporté pour le 31 octobre, on a choisi de la lancer maintenant », confie-t-il à RFI.

Une chaine temporaire

Neil Dunwoodie ajoute : « Sky News Brexit-Free sera diffusée jusqu’au 31 octobre [date possible du Brexit]. Notre idée, c’était d’avoir la chaîne d’information Sky News et aussi une chaine sans info sur le Brexit. »

Sky News Brexit-Free traitera l’actualité internationale et celle du Royaume-Uni. « Par exemple à 17h sur Sky News, il y avait les dernières informations concernant le Brexit tandis que sur Sky News Brexit-Free, on évoquait la Turquie, la Syrie et Donald Trump. »

« Le but, c’était de proposer une autre offre d’information entre 17h à 22h, quand les personnes rentrent du travail », poursuit Neil Dunwoodie, qui précise que « les journalistes sur Sky News seront aussi sur Sky News Brexit-Free »

Ras-le-bol

Une étude, publiée cet été, a révélé qu’un tiers des Britanniques évitent de suivre l’actualité autour du Brexit. Et plus de 70% d’entre elles se disent frustrées par le débat politique qui l’entoure.

Par ailleurs, selon un sondage YouGov publié au début du mois d’octobre, 40% des Britanniques déclarent que le Brexit a un impact sur leur santé mentale.

Enfin une enquête, publiée il y a quelques mois, a révélé une augmentation de 11% du nombre de personnes qui se détournaient de l’actualité et qui « étaient marquées par l’ennui, la colère ou la tristesse suite au Brexit. »

Dans cet esprit, Sky News a annoncé qu’il offrirait désormais aux téléspectateurs la possibilité de regarder les reportages nationaux et internationaux, sans craindre d’entendre parler du Brexit. « C’est quelque chose que nous savons nos téléspectateurs trouveront utile », a assuré John Ryley dans un communiqué.

Accord de Comcast

Sky News, précédemment propriété de Rupert Murdoch, est détenue depuis 2018 par le géant américain Comcast. La société américaine a triomphé dans une bataille de longue haleine pour acheter Sky, en battant Twenty-First Century Fox de Murdoch lors d’une vente aux enchères l’année dernière.

Pour Neil Dunwoodie, « la réponse quant au lancement de la chaîne a été favorable » et il n’a pas d’objectifs en terme d’audiences.

Depuis le referendum de 2016, les politiciens britanniques défilent sur les plateaux de télévision pour débattre des conditions de sortie du Royaume-Uni de l’UE ou de la possibilité d'un second referendum. Et si un accord a été trouvé ce jeudi, il reste encore à le faire approuver par les parlementaires britanniques et européens. Or il ne reste que deux semaines avant la date limite du 31 octobre.