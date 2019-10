À la Une: le «Non» de l'Union européenne à l'Albanie et la Macédoine du Nord

C’est non. L’Albanie et la Macédoine du Nord se sont fait claquer au nez les portes de l’Union européenne. C’est maintenant toute la politique de l’UE dans les Balkans qui est remise en cause, tout comme la crédibilité de la parole de Bruxelles. Sans compter que les pays d’Europe du Sud-Est risquent bien d’aller ailleurs chercher de nouveaux partenaires...

Albanie et Macédoine du Nord : déception et colère après « l’erreur historique » de la France et de l’UE

Balkans occidentaux : la faillite de l’UE et la peur du vide

Macédoine du Nord : retour aux urnes après le non des Européens

L’annonce a été rendue publique le 22 octobre. La Commission européenne recommande l’entrée de la Croatie dans l’espace Schengen, alors que les violences et mauvais traitements infligés aux migrants et aux réfugiés par sa police sont régulièrement dénoncés par de nombreuses organisations internationales.

La Commission européenne pour l’entrée de la Croatie dans Schengen

Dimanche 27 octobre, les Bulgares sont appelés aux urnes pour élire leurs maires. Dans la capitale, Sofia, la bataille fait rage depuis plusieurs semaines entre les quatre candidats en lice, dont trois de droite. Une « vraie » campagne électorale se réjouit la presse libérale. Mais qui n’a pas manqué de coups bas, ni de rebondissements spectaculaires.

Municipales en Bulgarie : à Sofia, « revenge porn » et espionnage russe

Municipales en Bulgarie : anciens indics, vote achetés et manque de bons candidats

Le mouvement Vetëvendosje et la Ligue démocratique du Kosovo (LDK) devraient former le prochain gouvernement du Kosovo, et celui-ci aura une lourde tâche devant lui : reprendre le dialogue avec Belgrade. Les États-Unis font pression pour la conclusion rapide d’un accord, l’Union européenne semble hors-jeu, mais quelle sera la marge de manœuvre d’Albin Kurti ?

Kosovo : après les élections, l’incontournable dialogue avec Belgrade

Afin de former les nouvelles générations qui assureront plus tard le développement du Kosovo, il est nécessaire de réformer en profondeur les universités du pays. Tel est le message que martèle sans relâche Arben Hajrullahu, professeur au département de Sciences politiques de l’Université de Pristina (UP). Avec comme priorité de mettre un terme à l’influence du monde politique sur les professeurs et les étudiants.

Kosovo : « il faut dépolitiser les universités »

Le gouvernement du Monténégro a annoncé la résiliation de certains contrats de construction de mini-centrales hydro-électriques dans le nord du pays. Écologistes et riverains fêtent une première victoire, mais s’interrogent déjà sur les dommages qu’il faudra payer. En Bosnie-Herzégovine, les femmes du petit village de Kruščica ont reçu le Prix de la Fondation allemande EuroNatur, qui récompense une action d’importance pour la protection de l’environnement.

Monténégro : première victoire contre les mini-centrales, mais à quel prix

Mini-centrales en Bosnie-Herzégovine : « les femmes courageuses de Kruščica » primées

C’est une véritable marée humaine et indignée qui a envahi les villes de Croatie, samedi 19 octobre. Les rassemblements dénonçaient la remise en liberté des auteurs du viol collectif et répété d’une jeune fille de quinze ans à Zadar, et l’impunité dont continuent de jouir les auteurs de violences contre les femmes. Le même jour, deux soldats américains homosexuels ont été attaqués dans un club de la ville.

Croatie : vague de colère après le viol, collectif et impuni, d’une jeune fille de 15 ans

Croatie : agression homophobe contre deux soldats afro-américains

La mer Adriatique est-elle un espace de civilisation commun ? Existe-t-il un « homo adriaticus » ? Depuis vingt ans, l’UE encourage les politiques de coopération régionale, mais dépasser les préjugés et les blessures héritées de l’histoire s’avère plus difficile que de favoriser les échanges économiques ou l’intégration politique. État des lieux.

Adriatique : une mer en partage, un héritage commun à redécouvrir

Les uns sont nés en Serbie, sont partis en France, avant de revenir « à la maison ». Les autres sont nés en France de parents serbes et ont choisi de rentrer sur les terres de leurs ancêtres. Quel regard portent-ils sur la Serbie, avec leur expérience française ? Récit, sensible, à quatre voix.

Retour au pays : ces Serbes de France qui veulent tout recommencer en Serbie

Au début des années 1990, les images tragiques des orphelinats roumains avaient défrayé la chronique et suscité une vague de mobilisation internationale. Le temps est passé, les conditions de vie des enfants se sont un peu améliorées, mais beaucoup ont toujours de grandes difficultés à intégrer la société roumaine. Viorel, 27 ans, a tout connu, mais il a fini par s’en sortir. Il raconte son histoire.

Roumanie : Viorel, ou l’histoire d’un orphelin qui s’en est sorti