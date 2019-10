Des dizaines de milliers de Catalans défilent pour l’unité de l’Espagne

Avec notre envoyé spécial à Barcelone, François Musseau

Tout le long du Passeig de Gracia, les Champs-Élysées de Barcelone, ils sont des dizaines de milliers à protester. Eux ne revendiquent pas l’indépendance, tout à l’inverse.

Eux sont à l’aise dans le giron national, ils se sentent pleinement Espagnols et fiers de l’être. Dans une atmosphère bonne enfant, on peut voir une multitude de drapeaux, à la fois espagnols et catalans. Certains sont venus en famille, comme Hernan, hôtelier près de Barcelone : « Nous voulons que cette terre soit celle de tous, pas seulement des indépendantistes. Et le gouvernement que nous avons, ici, en Catalogne, ne se préoccupe que de quelques-uns. »

Beaucoup dénoncent ici le séparatisme obligatoire et l’esprit non démocratique des partisans de l’indépendance. Beaucoup se plaignent de l’école publique où le catalan est obligatoire et où les professeurs, disent-ils, endoctrinent les enfants.

On voit aussi des banderoles en faveur de la police nationale qui serait victime selon les manifestants des provocations des sécessionnistes radicaux.

« Moi je crois que la police nationale mérite notre soutien, souligne Clara, étudiante en lettres. Ces derniers jours elle a été jugée comme si les agents étaient des assassins. On a vu comment on leur a jeté des projectiles, comment on les a insultés, comment on les a provoqués. »

Dans leur ensemble, les manifestants disent que la société catalane est fracturée entre d’un côté leur camp, celui des pro-Espagne, et le camp de ceux qui veulent créer un État propre.

