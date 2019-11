Autriche: enfin, la cigarette n'a plus sa place dans les bars et restaurants

Avec notre correspondante à Vienne, Isaure Hiace

Avant ce jour, fumer était de nouveau possible dans les établissements autrichiens, bars et autres restaurants dotés d'espaces fumeurs séparés, ainsi que dans ceux d'une superficie inférieure à 50 m2, si leur exploitant le souhaitait.

L’extrême droite s'était en effet opposée à l'interdiction, et avait réussi l’an passé à la faire annuler alors qu’elle était au gouvernement avec les conservateurs. Mais depuis, les scandales ont écarté le Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) du pouvoir.

L'interdiction a donc pu être votée de nouveau. Elle entre en vigueur en ce 1er novembre, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Markus Alzinger, propriétaire d’un pub depuis 12 ans à Vienne, un bar d’habitués, fait partie de ceux-là.

Il a décidé de fermer à cause de l’entrée en vigueur de l’interdiction de fumer. « Il y aura forcément des nuisances sonores à l'extérieur du bar et les amendes montent jusqu'à 10 000 euros. Ce n'est pas possible financièrement, il vaut mieux fermer. J'espère que la loi sera modifiée », confie-t-il.

« 25% des Autrichiens fument régulièrement »

L'ambiance et l'odeur diffèrent à quelques rues de là, au bar La parfumerie. Le propriétaire Gilles Reuter a choisi de bannir la cigarette il y a un an et demi, avant d'y être contraint. Et aujourd'hui, il n’a aucun regret, assure-t-il :

« Les six premiers mois c'était dur, mais après ça il n'y a pas eu de changement dans nos recettes. Beaucoup de non fumeurs sont venus, et même les fumeurs sont en train de revenir. Parce que c'est agréable d'être chez nous sans fumer. »

Thomas Szekeres, président de l’Ordre des médecins, salue l’interdiction mais prévient : d’autres mesures sont nécessaires en Autriche, 3e pays européen où l’on fume le plus. « 25% des Autrichiens fument régulièrement », rappelle-t-il.

Et parmi ces fumeurs, 15% des jeunes. « Nous devons donc faire beaucoup plus de prévention, commencer dès la maternelle et continuer durant tout le parcours scolaire », plaide le président de l'Ordre. Plus de 13 000 personnes meurent chaque année en Autriche de maladies liées au tabac.

► À écouter aussi : La cigarette diversement interdite en Europe