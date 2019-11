À la Une: «Retour des jihadistes», E.Macron provoque la Bosnie-Herzégovine

« Retour des jihadistes » : Emmanuel Macron provoque la Bosnie-Herzégovine

« La Bosnie-Herzégovine, confrontée au retour des jihadistes, est une bombe à retardement qui fait tic-tac à côté de la Croatie ». Les propos d’Emmanuel Macron dans un entretien accordé à The Economist font scandale à Sarajevo. L’ambassadeur de France est convoqué pour explications. La liste des « gaffes » du président français s’allonge désespérément.

Bulgarie : Sofia dénonce « l’arrogance et le mépris » d’Emmanuel Macron

L’interview accordée par Emmanuel Macron à l’hebdomadaire d’extrême droite Valeurs actuelles fait des vagues jusqu’en Bulgarie, le président français ayant dénoncé d’obscures « filières bulgares clandestines ». Des propos qualifiés « d’insultants » par Sofia, qui a envoyé une note de protestation au Quai d’Orsay.

Serbie : les ventes d’armes, une affaire de famille

Le commerce d’armes international de la Serbie, via les États-Unis, l’Arabie saoudite et le Yémen, est fondé sur des relations de corruption avancées, au cœur desquelles se trouvent la famille du ministre de l’Intérieur Nebojša Stefanović et des proches du Président Vučić. Mais les révélations des journalistes n’ont pour l’instant nui qu’aux seuls journalistes. Quant à la démocratie, elle peut toujours attendre... Enquête.

L’autre Mur de Berlin • Bulgarie : « Ci-gît un Est-Allemand anonyme »

La République populaire de Bulgarie était une destination de vacances très prisée dans l’ancien Bloc de l’Est. On y allait pour ses plages ensoleillées, son climat doux et l’abondance de fruits et de légumes. Certains, notamment beaucoup de jeunes Est-Allemands, pensaient aussi que les frontières de ce pays méridional étaient bien plus faciles à franchir que le Mur de Berlin pour passer à l’Ouest. Quelle erreur...

L’autre Mur de Berlin • Bulgarie : les « contrevenants est-allemands » et la sécurité d’Etat

Jeunes appelés, militaires de carrière, policiers spéciaux et miliciens volontaires étaient chargés de protéger coûte que coûte la frontière la République populaire de Bulgarie, le tout sous le contrôle de la Sécurité d’Etat. Mais le principal danger ne venait pas de l’extérieur, mais de l’intérieur. Les archives des services de renseignement nous expliquent pourquoi.

L’autre Mur de Berlin • Yougoslavie : « Le Mur est mort, vive les murs ! »

Le Mur de Berlin est tombé il y a trente ans, mais depuis, combien de nouveaux murs sont-ils apparus ! Alors que la Yougoslavie de Tito semblait épargnée par le rideau de fer, des murs ont été érigés entre ses anciennes républiques et d’autres veulent « protéger » l’Union européenne des migrants et des réfugiés. Le regard historique de l’anthropologue serbe Ivan Čolović.

En Croatie comme en Serbie, des Eglises au service des pouvoirs politiques

Au service du peuple de Dieu ou des puissants de ce monde ? L’Église orthodoxe serbe a toujours été liée au pouvoir politique tandis qu’en Croatie, l’Église catholique milite ouvertement en faveur du HDZ (et de son aile droite). Deux spécialistes des questions religieuses dialoguent au micro d’Omer Karabeg.

Croatie : KGK provoque et se garde à droite

La Présidente croate Kolinda Grabar-Kitarović est déjà en campagne pour sa réélection en décembre prochain. Ces derniers jours, elle n’hésite pas à s’arranger avec l’Histoire, pour mieux séduire la frange la plus à droite de son électorat.

Graffitis en Croatie : remplacer les mots de haine par des mots d’amour

Il suffit de rajouter une lettre pour que l’injonction « Tue un Serbe » devienne « Embrasse un Serbe », et de supprimer un signe diacritique pour que « je hais les murs » remplace « je hais les Juifs »... Alors que les services municipaux laissent trop souvent les appels au meurtre traîner sur les murs, des artistes ont décidé de prendre les choses en main et de transformer ces graffitis haineux en messages d’amour.

« Plus jamais le fascisme » : en Grèce, le procès d’Aube dorée touche à sa fin

Cela faisait quatre ans et demi que les antifascistes grecs attendaient ce moment : la comparution de Nikos Michaloliakos, le chef d’Aube dorée, qui encourt jusqu’à 20 ans de prison. 69 autres membres du mouvement néonazi figurent aussi sur le banc des accusés.

Réfugiés en Grèce : la nouvelle loi sur l’asile suscite l’indignation des ONG

Alors que les îles de la mer Egée sont de nouveau submergées par l’arrivée de réfugiés transitant par la Turquie, le Parlement grec a voté le 31 octobre une nouvelle loi sur l’asile. Accélération des procédures, détention de demandeurs jusqu’à 18 mois, restriction de leurs mouvements dans le pays... Les défenseurs des droits de la personne font part de leur inquiétude. Entretien croisé.

Bosnie-Herzégovine : l’appel des artistes pour les réfugiés

« Nous avons oublié ce qui nous est arrivé pendant notre guerre et qui nous aidés. » Des artistes de Bosnie-Herzégovine lancent un appel à l’aide pour les migrants et réfugiés. Ils déplorent « l’ignorance, le mépris et la manipulation du désespoir » par les autorités bosniennes, alors que sur le terrain la situation empire à l’approche de l’hiver.

Crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine : justice pour les victimes brûlées vives à Visegrad

Arrêté en France puis extradé en Bosnie-Herzégovine au terme d’une longue procédure, Radomir Šušnjar a été reconnu coupable le 30 octobre d’avoir pris part au meurtre de 50 civils bosniaques, brûlés vifs dans une maison de Višegrad en juin 1992. Un crime dont les corps des victimes n’ont jamais été retrouvés.

Kosovo : « Astrit est le symbole de notre combat pour la justice »

Des milliers de personnes ont défilé mardi dans les rues de Pristina pour commémorer le troisième anniversaire de la mort d’Astrit Dehari, un jeune militant de Vetëvendosje retrouvé sans vie dans la prison de Prizren le 5 novembre 2016. Ils réclament justice et vérité alors que l’enquête sur les causes de son décès vient d’être relancée.

Roumanie : le Parlement investit le gouvernement minoritaire de Ludovic Orban

Le nouveau Premier ministre Ludovic Orban (PNL), nommé par le Président Iohannis après la chute du PSD, a obtenu la confiance du Parlement roumain. Son gouvernement, entièrement composé de membres du Parti national-libéral, s’est assigné un « mandat limité » jusqu’aux prochaines élections législatives. Avec une ligne très conservatrice.

Revue de presse • Roumanie : mais où est passée la campagne présidentielle ?

Le premier tour de la campagne présidentielle roumaine a lieu ce dimanche, mais c’est comme si la campagne n’existait pas. Est-ce à cause de l’absence de véritables enjeux, Klaus Iohannis étant favori, d’un espace politico-médiatique occupé par l’investiture du nouveau gouvernement ou d’un calcul politique des candidat.e.s qui préfèrent ne pas se mettre en danger ? Revue de presse.

La Roumanie va enfin accueillir un musée de la Shoah

Des centaines de milliers de Juifs de Roumanie ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale, mais l’État roumain n’a reconnu sa responsabilité dans l’extermination qu’en 2003. Cette année, les autorités ont enfin autorisé la construction d’un musée de la Shoah à Bucarest.

Cinéma en Croatie : privé du Kino Europa, le Zagreb Film Festival ne baisse pas le rideau

Ce 7 novembre débute la 17e édition de l’emblématiqueZagreb Film Festival. Onze jours durant, les cinéphiles pourront découvrir le meilleur du cinéma balkanique et international. Mais une ombre plane, celle du Kino Europa, la salle mythique où avait lieu le festival. Sa fermeture, en juin dernier, a porté un coup dur à la création indépendante croate.

Bosnie-Herzégovine : Sarajevo parmi les « villes créatives » de l’Unesco

C’est une reconnaissance précieuse pour la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Sarajevo vient de rejoindre le réseau mondial des « villes créatives » de l’Unesco, au titre de sa tradition cinématographique. Vranje, en Serbie, a aussi rejoint cette liste prestigieuse.