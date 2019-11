La résistance aux antibiotiques au cœur d’une journée d’information européenne

Certaines bactéries sont devenues résistantes aux antibiotiques. Un phénomène qui inquiète de plus en plus le monde médical et qui était au cœur de la journée d’information européenne sur les antibiotiques, organisée ce lundi 18 novembre à Stockholm.

Avec notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux

Chaque année, en Europe, 33 000 personnes meurent à cause de bactéries résistantes aux antibiotiques. Soit un impact comparable à celui de Sida, de la grippe et de la tuberculose combinés.

Un phénomène qui touche plus particulièrement les pays où les antibiotiques sont le plus prescrits, comme la France, l’Espagne, la Grèce, qui sont aussi ceux où la résistance la plus élevée.

« Le pays qui prescrit le plus par habitant, prescrit trois fois plus que le pays qui prescrit le moins. Nous avons demandé quelles étaient les raisons pour lesquels les médecins en Europe ont prescrit des antibiotiques alors qu’ils auraient préféré ne pas les prescrire. Et la première raison est une anxiété, une peur que la situation du patient se détériore et qu’il y ait des complications », explique Dominique Monnet, en charge de ce dossier au sein du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) à Stockholm.

Mais le problème aussi est à l’hôpital : 60% des décès liés à cette résistance sont dus à des infections contractées à l’hôpital. Des gestes simples seraient cependant suffisants pour prévenir ces infections, comme prescrire moins d’antibiotiques, isoler les patients infectés, mais aussi une hygiène parfaite des mains qui n’est pas encore systématique dans tous les hôpitaux.

► À lire aussi : Antibiotiques: la surconsommation menace la santé mondiale