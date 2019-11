Italie: un nouveau pont s'effondre dans le nord du pays

De notre correspondante à Rome, Anne Tréca

Un an et demi après l’effondrement du pont de Gênes qui avait fait 43 morts, cette nouvelle catastrophe suscite beaucoup d’interrogations chez les Italiens. Après des semaines de pluie, c’est un affaissement de terrain qui a fait tomber ce viaduc. Comme c’est souvent le cas en Italie, ce tronçon d’autoroute en direction de Turin était construit sur des pilastres, à flanc de montagne.

La vague de mauvais temps qui sévit sur la péninsule depuis maintenant plusieurs semaines a érodé les sols. Une coulée de terre de cette montagne s’est abattue sur l’autoroute suspendue et elle l’a cassée sous son poids. Selon le gouverneur de la région ce sont environ 2 mètres de boue qui recouvrent les restes de la route tombée dans le ravin. Le deuxième pont qui porte la circulation en sens inverse est, lui, resté lui intact. Mais, par précaution, toute l’autoroute a été fermée.

Quand, en août 2018, le pont de Gênes s’est effondré, on a vite découvert qu’il était particulièrement en mauvais état. Il est tôt pour déterminer si c’est aussi le cas du pont de Savone. La tragédie de Gênes a été la plus meurtrière mais ici on se souvient aussi ici que trois autres ponts importants se sont effondrés depuis trois ans. Alors à Gênes, on a vite découvert que les techniciens en charge de la maintenance avaient systématiquement édulcoré leurs rapports pour minimiser la vétusté du pont. On vient d’apprendre que les capteurs posés sur le pont pour vérifier en permanence sa robustesse étaient en panne depuis 3 ans.

Mauvais état des ponts en Italie

Un rapport fait au gouvernement sur l’état des ponts en Italie a révélé qu’outre le mauvais état de beaucoup d’ouvrages, 1 425 viaducs de la péninsule n’avaient pas de propriétaire, qu’aucun document ne permettait de savoir de quelle autorité ils relèvent, et qu’ils ne sont donc pas du tout entretenus. Alors, pour l’instant, les autorités ne semblent pas ici mettre en question la structure du pont de l’A6, ni même sa maintenance. Mais on ne peut rien exclure.

Des pluies torrentielles frappent l’Italie cet automne. Le gouvernement prend des mesures de précaution particulières pour affronter cette vague exceptionnelle de mauvais temps. Et c’est bien le plus alarmant, en particulier en Ligurie, au Piémont. La ville de Turin est inondée, le fleuve Pô déborde. Sur la côte, les ports sont dévastés. Plus au sud, Florence risquait d’être inondée la semaine dernière. Venise l’a encore été, dimanche 24 novembre.

On voit des infrastructures poussives, inadaptées ou pas entretenues. Depuis dix ans, la dépense publique de maintien des ouvrages a fondu comme neige au soleil, et maintenant ça craque de partout… sous une météo particulièrement éprouvante. Le problème immédiat est que le gouvernement est en crise continue entre les Cinq Étoiles et le parti démocrate. Incapables de trancher sur aucun des dossiers urgents. Si vous interrogez un Italien, selon sa sensibilité, il vous dira qu’il ne lui reste plus que la prière ou la chance.