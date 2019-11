Turquie: le CHP, principal parti d'opposition, miné par les conflits internes

En Turquie, le principal parti d’opposition, le CHP, s’empêtre dans les conflits internes à la plus grande satisfaction du président Erdogan. On pensait pourtant le CHP revigoré depuis ses victoires aux municipales du printemps.

De notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Pour résumer, tout a commencé la semaine dernière, quand un éditorialiste du quotidien Sözcü, très proche du CHP, a sorti un soi-disant « scoop » : un cadre du parti avait, selon lui, rencontré Tayyip Erdogan en secret, dans son palais présidentiel. La suite est encore plus compromettante : le président aurait promis à cet opposant de l’aider à devenir le nouveau chef du CHP. L’affaire n’aurait pas pris une telle ampleur si l’actuel dirigeant du parti, Kemal Kiliçdaroglu, n’avait pas semblé confirmer la rumeur en disant, sans plus de détails, qu’il était « au courant ».

Recep Tayyip Erdogan et ses conseillers ont eu beau démentir, le même chroniqueur de Sözcü est revenu à la charge en dévoilant le nom de ce soi-disant visiteur : Muharrem Ince, le candidat du CHP face à Erdogan à la présidentielle de 2018. L’intéressé a nié, et s’est dit prêt à s’immoler sur la place Taksim d’Istanbul si on lui présentait une preuve. Depuis, le chef du CHP a fait marche arrière et Muharrem Ince se dit victime d’un complot. Là où cela devient vraiment piquant, c’est qu’il accuse non pas le palais présidentiel, mais ses rivaux au sein du CHP d’être à l’origine de la rumeur. Et il n’est pas du tout absurde de penser qu’il a raison.

Le feuilleton est très commenté sur les réseaux sociaux, et les réactions qui émanent du CHP confirment, en quelque sorte, les conflits internes au parti. Il y a d’abord le camp de ceux qui soutiennent Muharrem Ince et se retrouvent derrière le hashtag « Nous sommes avec toi Muharrem » - #seninleyizmuharremhocam. Un internaute accuse sur Twitter le leader du CHP, Kemal Kiliçdaroglu, d’avoir abandonné Muharrem Ince aux calomnies. Il souligne avec ironie que Tayyip Erdogan, avec son démenti, soutient davantage l’opposant que son propre parti.

Erdoğanın koltuğunu kim sallar, Muharrem İnce sallar. Bu günler de inceye kim destek olur? Erdoğancılar. Amaç ne? Algı. Sonuç ne? Başarıyorlar.



Sen ki Muharrem İnce'ye bu haksızlığı reva gördün maaşında bulunan vergim haram olsun @kilicdarogluk haram olsun @herkesicinCHP Oğuz Kağan (@InceGonullusu34) November 24, 2019

A l’inverse, certains cadres du CHP soupçonnés d’avoir trempé dans la controverse, comme le député Engin Özkoç, accusent Ince de « salir » sa formation en criant au complot interne. Quant aux comptes officiels du CHP sur les réseaux, ils dénoncent effectivement un complot mais ils accusent le pouvoir d’être derrière.

Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Faik Öztrak:“Bu kumpasın düğümünün çözülmesi için yapılacaklar bellidir... Saray memurlarının operasyonuyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni dizayn etmek kimsenin haddi değildir!” pic.twitter.com/UID2maK0yT CHP ???????? (@herkesicinCHP) November 23, 2019

Bref, le principal parti d’opposition turc se déchire et prend les internautes à témoin.

Le CHP a remporté la mairie d’Istanbul

Et pendant ce temps, le président Erdogan et ses partisans s’en donnent à coeur joie. Rappelons que c’est un membre du CHP, Ekrem Imamoglu, qui a raflé la mairie d’Istanbul avec le soutien d’une coalition d’opposants. L’occasion est trop belle pour discréditer le CHP et son dirigeant, qui avaient gagné en crédibilité après leurs victoires aux municipales. Samil Tayyar, un ancien député du parti au pouvoir, accuse le CHP de « hacher menu » son ancien candidat à la présidentiel, en jouant sur le nom de famille de Muharrem Ince, qui signifie « menu ».

Rahmi Turan, Külliyeye giden CHP’linin Muharrem İnce olduğunu açıklamış!



İnce, ‘ispat edin kendini Taksim’de yakarım’ diyor.



Daha geçen yıl peşinden koştukları Cumhurbaşkanı adayını ince ince doğradılar. Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 22, 2019

Mais le plus ironique, ce sont les comptes pro-Erdogan qui reprennent les Unes des journaux pro-gouvernementaux de ce début de semaine. Tous affichent exactement le même titre : « Le CHP doit nettoyer cette saleté ». Que Recep Tayyip Erdogan ait joué ou non un rôle dans cette polémique, une chose est sûre : pendant que les Turcs se déchirent ou s’amusent au sujet du CHP, ils ne parlent pas des sujets qui fâchent le président, à commencer par le risque de scission qui menace son propre parti, l’AKP.