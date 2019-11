Le Parlement européen élit la nouvelle Commission européenne

Oubliées, pour l’instant, les réserves sur le processus de nomination d’Ursula von der Leyen, François Xavier Bellamy est satisfait de la nouvelle commission, les députés Les Républicains et le groupe PPE, ont obtenu ce qu’ils voulaient.

« Nous sommes contents du commissaire français en particulier, explique François-Xavier Bellamy. Je suis sûr que Thierry Breton saura faire face aux défis de l’industrie pour demain. Puis certains sujets qui nous tenaient à cœur, je pense par exemple à la promotion du mode de vie européen, ça nous paraît aller dans le bon sens ».

Les députés semblent aussi satisfaits du projet phare d’Ursula von der Leyen : le « New deal vert », ambitieux programme de lutte pour préserver la planète. Un programme dont les macronistes revendiquent un peu l’inspiration et auquel le soutien du groupe parlementaire Renew Europe est acquis, celui des députés socialistes et démocrates aussi. À l’instar de l’Autrichienne Évelyne Regner, beaucoup sont séduits par les promesses de la nouvelle présidente.

La gauche unitaire votera contre

« Elle a parlé des salaires minimums, de faire le Green New Deal, de proposer des directives pour que les femmes puissent gagner les mêmes salaires que les hommes et je vais donc voter pour cette commission-là parce que je veux que ça commence maintenant », affirme la députée autrichienne.

Les quelques Français de la délégation s’abstiendront toutefois, comme l’ensemble des verts européens. Pas question de signer un chèque en blanc. Les promesses, ça ne suffit pas. Le groupe de la gauche unitaire votera en revanche contre, comme le groupe identitaire à l’extrême opposé.

Cela fait plusieurs semaines que l'on travaille à co-construire avec la Commission européenne ce que l'on appelle le Green Deal, à savoir l'ensemble des règles que nous allons changer sur le climat, sur la biodiversité, sur les plastiques, sur l'océan, sur énormément de sujets pour qu'il y ait un avant et un après. Pascal Canfin, eurodéputé de la délégation française du groupe Renew 27/11/2019 - par Juliette Gheerbrant Écouter

La commission devrait être élue ce mercredi matin et se mettre rapidement au travail, au soulagement des députés, impatients, toutes couleurs politiques confondues d’entrer en action.

Paris et Berlin veulent relancer l'UE

Avec notre bureau de Bruxelles,

Paris et Berlin ont envoyé aux autres capitales de l’UE un document de deux pages présenté comme une piste de réflexion pour redonner un nouvel élan à l’UE. Une de ces pistes mises en avant est par exemple de revoir la manière dont est choisie la personne qui préside la Commission européenne. Le but est de ne pas reproduire les difficultés rencontrées cette année, à savoir les bisbilles entre capitales ou la contestation autour du « Spitzenkandidat », le candidat tête de liste.

France et Allemagne proposent de procéder dans un premier temps à une remise à plat du fonctionnement des institutions de l’Union européenne pour les rendre plus transparentes et plus démocratiques. Il pourrait être question par exemple de listes transnationales pour les prochaines élections européennes ou de l’implication des citoyens.

Dans un second temps, Paris et Berlin proposent de revoir une par une toutes les grandes têtes de chapitre, toutes les grandes priorités dont il faut que l’Europe se saisisse et les priorités à réformer. La proposition franco-allemande évoque la sécurité et la défense, l’innovation, la protection sociale, la numérisation, ou le climat mais aussi la politique d’élargissement, point de contentieux actuel entre la France et l’Allemagne. C’est le signe que cette réflexion, que les deux pays proposent de mener pendant les deux ans à venir, est à la fois une proposition de relance pour l’Europe et le symbole d’un redémarrage du couple franco-allemand considéré comme à l’arrêt.