Italie: dans la rue comme sur la toile, les sardines en banc contre l'extrême-droite

de notre correspondante à Rome,

Elles défendent l’idée d’une société libérée de la haine et de la violence. Samedi 30 novembre, des milliers de sympathisants se sont rassemblés à Florence. Dimanche 1er décembre, les sardines, qui ont été rejointes par le célèbre écrivain Roberto Saviano, ont envahi l’immense place du Dôme de Milan.

La force de mobilisation de ce tout nouveau mouvement peut s’expliquer par le moteur turbo des sardines, qui se rassemblent en bancs serrés comme ces petits poissons, d’où le nom du mouvement. Ce moteur, ce sont les plateformes de communication digitale, utilisées pour passer du virtuel au réel. En l’espace de deux semaines, la page Facebook « l’archipel des sardines » compte déjà 170 000 membres et les discussions se succèdent en continu.

Cela va du sens à donner à ce mouvement qui ne suit aucun parti, inspiré des principes de l’antifascisme et clairement anti-Salvini, dont les appels à manifester passer par des photos drôles et touchantes. Comme celle postée par une sociologue de 84 ans, qui porte une robe longue en forme de sardine, par solidarité envers le mouvement. Et puis, il y a de nombreux messages d’espoir, comme celui-ci : « J’ai cinquante ans et c’est la première fois que je manifeste car je me sens dans une communauté vivante ».

Accroître leur visibilité

Twitter est particulièrement utilisé durant les manifestations, dont la première s’est tenue à Bologne le 14 novembre. Par exemple, on pouvait lire ce tweet d’un étudiant à Florence, « Nous sommes lassés de la haine », qui a été retweeté plus de 1000 fois en trois heures. Il y a aussi des groupes qui se créent sur WhatsApp. Et Instagram est très utilisé pour poster des vidéos, filmées durant les flash-mobs.

Il y a également une communication par mails qui se passent d’ami en ami, de collègue en collègue, et dans lesquels on lit souvent des poésies, qui marquent l’aspect pacifique du mouvement. On pouvait notamment en lire une, inspirée du Chant des partisans italien, Bella Ciao, entonné à chaque rassemblement des sardines. Petit extrait :« Notre rêve est l’égalité, O Bella ciao, ciao, ciao, une sardine m’a réveillé ! »

Des dizaines de manifestations ont déjà eu lieu dans toute l’Italie. La dernière en date a réuni 25 000 personnes, dimanche 1er décembre, à Milan. Le prochain grand rendez-vous des sardines est annoncé sur la page Facebook du groupe de Rome, ouverte par un journaliste d’origine kenyane, Stephen Ogongo. Un méga rassemblement national se tiendra 14 décembre dans la capitale, sur la célèbre place Saint-Jean-de-Latran.