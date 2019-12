L’Opéra de Vienne accueille pour la première fois une compositrice

Avec notre correspondante à Vienne, Isaure Hiace

Olga Neuwirth se réjouit d’être la première femme à composer un opéra pour le célèbre Wiener Staatsoper, mais elle n’oublie pas qu’il a fallu attendre 150 ans pour que cela arrive. « Le monde de la musique classique est très conservateur, c’est un monde où on fait difficilement confiance, surtout aux femmes compositrices donc j’espère que les choses vont changer, car il est temps ».

La compositrice explique avoir eu envie de bousculer l'institution lorsqu'on lui a demandé de livrer une commande à l'Opéra de Vienne. « Les systèmes prennent fin et quand on arrive à cette fin, on peut donner aux choses une direction différente, plus d’ouverture », précise Olga Neuwirth.

Un opéra qui bouscule les genres

Olga Neuwirth a fait le choix d’adapter le roman de Virginia Woolf Orlando, publié en 1928, où l’on suit un héros atypique qui traverse les siècles et se réveille un beau jour en femme. Une œuvre qui questionne l’identité et le genre, ce qui a intéressé la compositrice autrichienne.

« Virginia Woolf remet en cause le système binaire hommes-femmes et ouvre la question de la fluidité du genre. Ce sujet est important, car il y a de nouveau aujourd’hui des réactions violentes à propos de la manière dont un homme ou une femme est censé se comporter. En tant qu’artiste on ne peut pas changer les choses, mais on soulève des questions ».

À l’instar de la compositrice, les fonctions clés de la création du spectacle – costume, écriture et mise en scène – sont également confiées à des femmes. La première représentation d'Orlando a lieu le dimanche 8 décembre 2019 à l'Opéra de Vienne.