Législatives au Royaume-Uni: une journée décisive pour Boris Johnson

Les bureaux de vote viennent d’ouvrir. Ils sont prêts à accueillir les 46 millions de Britanniques qui sont appelés aux urnes. Les conservateurs sont donnés en tête des sondages, mais l'écart avec les travaillistes s'est considérablement réduit ces derniers jours faisant courir le risque d'une nouvelle paralysie sur le Brexit en cas de victoire de l'opposition, rapporte notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix.

Des électeurs pas très enthousiastes

Les deux principaux partis conservateurs et travaillistes promettent chacun des grands changements diamétralement différents, s’ils remportent le scrutin. S'il est reconduit à Downing Street avec une majorité confortable, Boris Johnson veut faire sortir le pays de l’UE dès le 31 janvier sans faute, et il en fait la clé d’une reprise de la croissance du pays.

Son adversaire du Labour Party, Jeremy Corbyn promet, lui, une révolution industrielle verte et des milliards pour les services publics notamment de santé qui souffrent des conséquences d’années d’austérité. Il veut de son côté renégocier un accord de Brexit et le soumettre à un nouveau référendum dans les six mois.

Today, vote to save our NHS.



Vote for a pay rise.



Vote for free childcare.



Vote for lower fares and bills.



Vote for real change.



Vote for Labour. Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) December 12, 2019

D’après un ultime sondage, le Premier ministre conservateur est le mieux placé pour l’emporter, mais rien n’assure qu’il disposera de la majorité dont il rêve au Parlement. La prudence reste de mise face à la possibilité d’un vote tactique dans des dizaines de circonscriptions disputées pour priver les Tories d’une victoire nette.

Et puis beaucoup d’électeurs sont indécis et désabusés face à des dirigeants qui battent chacun des records d’impopularité. Boris Johnson est jugé malhonnête, peu fiable, tandis que les positions marxistes de Jeremy Corbyn font peur. Par conséquent, les électeurs vont se décider au dernier moment et voter par défaut pour le dirigeant qu’ils détestent le moins.

La pire campagne de l'histoire des Britanniques

Les conservateurs promettent de concrétiser enfin le Brexit, trois ans et demi après le vote en faveur de la sortie de l’Union européenne mais les Britanniques sont exaspérés. Ils considèrent que la campagne électorale qui s’achève ce soir a été la pire de leur histoire, rapporte notre envoyée spéciale à Londres, Béatrice Leveillé.

« Vraiment épouvantable et malhonnête je pense qu’il faudrait que les membres du parti conservateur réalisent que Boris Johnson est appuyé par la presse d’extrême droite. Les gens de centre droit dans ce pays risquent de le regretter », réagit Angus un militant travailliste.

Une campagne négative, pleine de mensonges dans une ambiance complotiste alimentée par de fausses informations déversées sur les réseaux sociaux et parfois reprises par la presse, désole le militant travailliste qui tente d'inciter les Britanniques à aller voter.

Et il n’a aucun mal à convaincre Rita, une jeune femme venue visiter le marché de Noël de Trafalgar Square dans le centre de Londres. Elle n’a plus confiance dans les conservateurs au pouvoir depuis près de dix ans et s’apprête à voter travailliste. « Le problème c’est qu’ils ne tiennent jamais leurs promesses donc comment est-ce qu’on pourrait les croire ? Si vous mentez à l’école vous êtes puni, si vous mentez devant un tribunal c’est un délit mais les députes mentent tout le temps sans aucune conséquence », relève Rita.

Pour permettre à tout le monde de voter, les bureaux resteront ouverts jusqu’à 22h, à Londres. Le Royaume-Uni est divisé en 650 circonscriptions et autant de députés. C'est une élection à un tour. Dans chacune des circonscriptions, le siège est attribué à celui qui obtient le plus grand nombre de voix. Un sondage réalisé à la sortie des urnes sera publié dès 22h. (Il sera 23 heures à Paris). Si la tendance est claire, le chef de file de la majorité proclamera sa victoire sans attendre les résultats officiels. Il faut 326 sièges pour avoir la majorité absolue mais 322 sièges suffiraient à Boris Johnson pour clamer victoire. S’il échoue ce sera un « Hung Parliament », un parlement suspendu. Dans ce cas, les partis pro européen et favorables à un nouveau referendum sur le Brexit tenteront de former une coalition gouvernementale et Boris Johnson devra démissionner.

Les militants écossais se mobilisent

Le Premier ministre britannique espère obtenir une majorité absolue pour réaliser le Brexit au plus tard le 31 janvier prochain. Cette perspective inquiète en Écosse qui s’était prononcée en 2016 à 62 % pour rester au sein de l’Union européenne. Les militants du maintien du Royaume-Uni dans l’UE se sont mobilisés dans le centre d’Edimbourg, ce mardi soir, rapporte notre correspondante à Édimbourg, Anastasia Becchio.

Leur but est de tenter de faire élire les candidats qui se sont prononcés contre le Brexit. Sur une grande artère d’Edimbourg, des militants agitent des drapeaux européens et interpellent les passants « N’oubliez pas d’aller voter. Votez tactiquement », scande une militante.

« J’essaye de convaincre les gens de voter pour les candidats qui veulent rester dans l’UE », explique Stuart. Il distribue des tracts sur lesquels apparaissent les noms des candidats anti-Brexit les mieux placés pour être élus dans leur circonscription. « Ici, le vote tactique est compliqué par la question de l’indépendance », reconnait, quant à elle, Sam Page, militante du mouvement « Édimbourg pour l’Europe ».

« En Écosse, nous avons des unionistes et des partisans de l’indépendance, mais nous demandons à tous ces gens de mettre de côté cette question et de se concentrer sur le fait de voter contre le Brexit. Par exemple, si nous avons un candidat travailliste ou Lib Dem qui est unioniste et qui en bonne position face à conservateur, nous disons : s’il vous plait votez pour lui, même si vous êtes pour l’indépendance, parce que nous voulons d’abord arrêter le Brexit », révèle la militante.

À Édimbourg, la plupart des candidats pro européens les mieux placés pour être élus sont des membres du SNP, le parti nationaliste écossais. Un parti pour lequel Patricia Bailly Strong n’aurait jamais pensé voter « La seule raison, c’est contre le Brexit, je ne suis pas pour l’indépendance, mais je suis contre le Brexit ».

Quelle que soit l’issue du vote, les militants d’Édimbourg pour l’Europe ont prévu de rester mobilisés.