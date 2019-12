Les Barcelonais peu étonnés de la confirmation de l’immunité d'Oriol Junqueras

Pour Pedro Sanchez, ça va lui faciliter la tâche. La cour de justice de l’Union européenne lui fait la courte échelle. C’est-à-dire, qu’elle lui évite d’avoir à pactiser avec les indépendantistes et à accorder l’« indulto », donc la grâce, qui était la seule façon de sortir de cette situation : c’est-à-dire de faire en sorte que les prisonniers considérés comme politiques par les indépendantistes sortent de prison. Aujourd’hui, on est dans une situation où l’Espagne et le pouvoir politique en Espagne, en général, et en Catalogne, en particulier, sont totalement divisés et à la veille de la formation de Pedro Sanchez, de son nouveau gouvernement, ça peut être un moyen soit d’en sortir soit d’y rester. On ne sait pas quelle sera la réponse. Et le temps judiciaire n’étant pas le temps politique, n’étant pas non plus le temps médiatique qui va très vite, on risque d’avoir des effets de retard qui vont se traduire, dans quelques semaines ou dans quelques mois, peut-être par une nouvelle crise en Catalogne.