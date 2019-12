Autriche: Le Caravage et Le Bernin réunis à Vienne

Avec notre correspondante à Vienne, Isaure Hiace

Le Caravage et Le Bernin ne se sont sans doute jamais rencontrés. Le premier est mort en 1610, le second né en 1598, mais ensemble, ils symbolisent le génie du baroque romain, période exceptionnelle du XVIIe siècle mise à l’honneur dans cette exposition qui rassemble 70 peintures et sculptures.

« Faire mieux que la nature »

« Avec le baroque, il ne s’agit plus d’imiter la nature mais de faire mieux que la nature, pour la rendre encore plus fascinante. Désormais, même les pierres se mettent à vous parler. Le Bernin pouvait sculpter des doigts trop longs s’il en avait besoin. Pourquoi ? Et bien parce que le baroque ne cherche plus à représenter des idéaux mais à nous toucher de l’intérieur », raconte Stefan Weppelmann, commissaire de l'exposition.

Leurs oeuvres cherchent à provoquer une émotion. Nous ressentons par exemple de la compassion face au Couronnement d’épines peint par Le Caravage, un tableau où le corps du christ apparaît vulnérable grâce au traitement de la lumière, typique du Caravage et de ses successeurs.

« Dans les oeuvres du Caravage, on ne peut jamais savoir d’où vient la lumière car il ne l’utilise pas de manière naturelle : la lumière est là où le peintre en a besoin. Le Caravage crée un réseau d’ombres et de lumières qu’il applique ensuite à ses personnages selon son idée et créé ainsi la profondeur dans sa peinture », renchérit Stefan Weppelmann.

L’exposition est visible jusqu’au 19 janvier prochain au Kunsthistorisches Museum.