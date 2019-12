Allemagne: la compagnie Germanwings touchée par une grève de trois jours

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Faire grève durant les fêtes, ça n’est pas vraiment dans les gènes des syndicats allemands, même si les petites organisations catégorielles peuvent se montrer plus radicales dans leur combat. Le syndicat du personnel de cabine UFO a lancé lundi 30 décembre une grève de trois jours qui frappe Germanwings, la compagnie bon marché de Lufthansa.

Mais ces effets restent assez modestes. À peine 10% des vols jusqu’à mercredi soir seront annulés. Les passagers ont été prévenus à temps et Lufthansa a utilisé ses propres dessertes et celles d’autres compagnies pour faire face aux connexions supprimées. Un arrêt de travail de 48 heures début novembre qui frappait aussi Lufthansa avait eu plus de conséquences avec 1 500 vols annulés et 200 000 passagers concernés.

Une rencontre prévue en janvier

Lundi, le syndicat UFO a menacé la compagnie aérienne de prolonger à court terme le mouvement d’arrêt de travail au-delà des trois jours prévus pour faire monter la pression d’un cran. Le conflit tourne autour des primes et conditions de travail des 22 000 salariés appartenant au personnel de cabine.

Une rencontre entre la direction de Lufthansa, UFO et deux médiateurs nommés par chaque partie est prévue le 9 janvier. La pression est forte. Pour le syndicat, qui ne peut pas se permettre une grève trop longue et dont la stratégie en son sein suscite des discussions. Et pour Lufthansa, soumise à la dure concurrence des compagnies bon marché et des concurrents asiatiques.