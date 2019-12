Suisse: la ville de Lausanne lance une application anti-harcèlement de rue

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Si cette mesure n'est pas courante, elle ne vient pas au hasard non plus. Il faut en fait remonter il y a tout juste quatre ans, au 31 décembre 2015. Nous ne sommes pas à Lausanne, mais à Cologne, en Allemagne. Des centaines de personnes sont alors victimes de harcèlement et de violences sexuelles pendant la nuit du nouvel an. L'affaire interpelle à Lausanne. La municipalité commande une enquête pour comprendre quelle est la réalité du harcèlement dans la ville.

Les résultats sont sans appel : près des ¾ des jeunes lausannoises affirment avoir été harcelées au moins une fois dans l'année. Ce n'est pas plus ou moins que dans d'autres villes européennes, mais ce sondage agit comme un électrochoc pour les autorités locales.

« J’étais un peu un peu dubitatif au début, constate Pierre-Antoine Hildbrand, en charge de la sécurité et de l'économie pour la ville de Lausanne. Ma crainte est que les personnes aient un faux sentiment de sécurité avec cette application. Donc, s’il y a urgence, il faut appeler la police. Par contre, on sait, on aimerait avoir le sens de la répartie, on aimerait réagir mais les situations ne s’y prêtent pas. On a d’autres choses à faire. On constate aussi que très peu de personnes vont porter plainte après coup. Donc, on a choisi cet outil qui nous permet d’avoir la vison la plus complète pour agir. »

Décrire les actes et les localiser

Comment ça marche concrètement ? Qu'est-ce qu’on doit faire si l’on est victime ou témoin d'une situation de harcèlement ? Il faut déjà avoir téléchargé l'application bien sûr. Ou alors se rendre sur le site de la municipalité. Vous pouvez alors répondre à une série de questions pour savoir si vous êtes victime ou témoin. Il s'agit aussi de connaître les actes. Est-ce qu'il s'agit d'une remarque, de regards insistants, de sifflements ou de frottements ? Est-ce que l'auteur est un homme, une femme ou un groupe ? Il faut ajouter à cela, l'heure des faits et le lieu. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, les géolocaliser.

Mises bout à bout, toutes ces informations vont permettre aux autorités de voir si des situations se répètent à certains endroits ou certaines heures. Elles pourront alors décider par exemple de renforcer les patrouilles de police ou d'améliorer l'éclairage de nuit.

L'application existe depuis le mois de novembre. C'est encore un peu tôt encore pour en connaître l’impact. On sait que 37 000 personnes ont déjà téléchargé l'application. Cela paraît énorme, mais en réalité, l'application regroupe plusieurs services municipaux, comme l'état civil et le ramassage des déchets. Il est donc impossible de savoir combien de personnes l'ont téléchargé pour le dispositif anti-harcèlement.

Important d’acter les faits

Une autre application existe en Suisse, elle s'appelle Eyes Up. Elle fonctionne à peu près sur le même principe que celle de la ville de Lausanne mais concerne toute la Suisse romande. Max Felder, le responsable scientifique d’Eyes Up, se réjouit de voir que la société civile n'est plus seule dans le combat contre le harcèlement.

« C’est très important d’un point de vue psychologique de pouvoir acter la chose, constate-t-il. On a plutôt tendance, en général, à faire semblant que ça n’est pas arrivé, à baisser les yeux. Et ça, évidemment, c’est la plus mauvaise façon de gérer ce genre d’épisodes, qui est finalement de l’objectivation sexuelle. Même le moindre sifflement, le moindre regard, il y a beaucoup de recherches qui ont montré qu’effectivement, ils ont effet très important sur la perception de soi, et in fine, sur la position de la femme dans la société. »

En six mois d'existence, l’application Eyes Up a été téléchargée plus de 2200 fois. Plus de 800 signalements ont été enregistrés via l'application, soit entre 4 et 5 signalements par jour.