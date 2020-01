À la Une: la Croatie prend la présidence du Conseil de l'UE

La présidence du Conseil de l’Union européenne ? L’occasion de donner une « visibilité mondiale » à la Croatie. Alors que Zagreb inaugure ses nouvelles fonctions, les médias croates détaillent les objectifs et les obligations de cet exercice inédit, en revenant sur les deux enjeux essentiels : le Brexit et le blocage du processus d’élargissement dans les Balkans.

La Croatie se prépare à sa première présidence du Conseil de l’UE

La Croatie dans le grand bain européen

La nouvelle loi sur la liberté religieuse, adoptée dans la nuit du 25 au 26 décembre au Monténégro et qui prévoit de nationaliser certains biens des églises, n’en finit pas de provoquer des incidents dans le petit pays. Des routes ont été coupées par des barricades posées par des partisans de l’Église orthodoxe serbe et 18 députés d’opposition ont été brièvement placés en garde à vue. Dans tous les Balkans, des meetings et des veillées de prière se poursuivent devant les églises.

Monténégro : une journée d’émeute contre la loi sur les religions

Monténégro : la loi sur les religions déchaîne une bourrasque régionale

Glauk Konjufca a été élu jeudi président du Parlement du Kosovo, mais faute d’accord entre Vetëvendosje et la Ligue démocratique du Kosovo (LDK), Albin Kurti pourrait essayer de former un gouvernement minoritaire, avec un soutien sans participation de la LDK. Vendredi, le chef de Vetëvendosje n’a pas répondu à l’invitation du président de la République, Hashim Thaçi.

Kosovo : poker menteur entre la LDK et Vetëvendosje

En Macédoine, c’est ce vendredi 3 janvier que Zoran Zaev doit démissionner de son poste de Premier ministre, permettant la formation du gouvernement technique qui mènera le pays aux élections législatives anticipées du 12 avril prochain. Le nouveau cabinet, incluant plusieurs représentants du VMRO-DPMNE, sera dirigé par l’actuel ministre de l’Intérieur, Oliver Spasovski.

Macédoine du Nord : Oliver Spasovski va prendre la tête d’un gouvernement technique

Une fois de plus, le gouvernement albanais a accédé aux requêtes du président turc Recep Tayyip Erdoğan, expulsant, au soir du 1er janvier, l’enseignant turc Harun Çelik, soupçonné d’appartenir au mouvement güléniste que traque Ankara.

Albanie : les autorités expulsent vers la Turquie un enseignant güléniste

Ils ont trouvé refuge en Albanie après avoir été chassés d’Irak. C’est près de Durrës que se trouve désormais la plus grande base de l’Organisation des moudjahidines du peuple d’Iran (OMPI), accueillant 3 000 militants. Les yeux braqués sur le bras de fer entre Washington et Téhéran. Reportage.

Albanie : les moudjahidins du peuple d’Iran ont les yeux braqués sur Washington

Les sociétés civiles des Balkans respirent toujours, vivent et s’engagent, malgré l’exode, malgré la corruption et les difficultés matérielles. La rédaction du Courrier des Balkans a choisi ses « héros » et ses « héroïnes » de l’année écoulée. Pour que tous les combats engagés se poursuivent en 2020.

Balkans : nos 13 héros et héroïnes de l’année 2019

Tout au long de l’année, nous avons été à l’écoute des palpitations du cinéma régional, nous sommes allés à la rencontre des cinéastes et programmateurs, nous avons fréquenté certaines des manifestations les plus importantes dans les Balkans, comme le Festival du film de Sarajevo, le Zagreb Film Festival ou le Festival du cinéma d’auteur de Belgrade. Retour sur l’année cinématographique de la région à travers dix productions emblématiques.

Cinéma dans les Balkans : l’année 2019 en dix films

Plus de 9 000 patients souffrent de sclérose en plaques en Serbie, mais un millier à peine ont accès à une thérapie. Dans les hôpitaux, certains restent dix ou quinze ans sur des listes d’attente, et les médicaments récents ne sont pas disponibles dans le pays.

Serbie : pas de thérapie pour les malades atteints de sclérose en plaques

C’est une des plus grandes stars du théâtre yougoslave. L’acteur kosovar Enver Petrovci vit à Pristina et refuse les logiques de haine et de divisions. Pour lui, « aucun peuple des Balkans n’est plus proche que les Albanais et les Serbes ». Le Courrier des Balkans l’a rencontré dans la capitale du Kosovo.

Kosovo : Enver Petrovci, le veilleur de la réconciliation entre Albanais et Serbes

Depuis cinq siècles, les kilims, des tapis tissés, assurent la gloire de Pirot, dans le sud de la Serbie. Cette tradition est aujourd’hui menacée, car les tisseuses et tisseurs connaissant les règles de cet artisanat minutieux deviennent rares, mais les kilims pourraient être inscrits à la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Serbie : les kilims de Pirot bientôt au patrimoine mondial de l’Unesco ?