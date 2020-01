Croatie: l'ex-Premier ministre Zoran Milanović remporte l'élection présidentielle

Alternance en Croatie : Zoran Milanović remporte la présidentielle

C’est une victoire sans appel. L’ancien Premier ministre social-démocrate Zoran Milanović est élu président de la République, avec 52,7% des suffrages, contre 47,3% à la sortante conservatrice, Kolinda Grabar-Kitarović.

La Roumanie, la Croatie, la Slovénie et la Bulgarie ont décidé de retirer leurs personnels militaires déployés en Irak. Membres de l’OTAN, les quatre pays suivent le mouvement de plusieurs de leurs alliés européens face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient après l’assassinat du général iranien Qasem Soleimani.

Chaque soir, des dizaines de milliers de personnes défilent dans les rues de toutes les villes du Monténégro, brandissant croix et bannières de procession, chantant hymnes et cantiques. La loi sur la liberté religieuse a aussi provoqué de vives tensions diplomatiques avec la Serbie et la mobilisation va encore monter jusqu’au soir de Noël orthodoxe, le 6 janvier. Mais qui avait donc intérêt à provoquer une telle crise ?

Kosovo : le président Thaçi s’invite à la partie de poker entre VV et la LDK

Après trois mois de tractations entre Vetëvendosje et la Ligue démocratique du Kosovo, aucun accord de gouvernement n’a été trouvé. Alors que les négociations s’enlisent, le Président Hashim Thaçi est entré dans le jeu pour forcer les deux partis à abattre leurs dernières cartes. Le spectre de nouvelles législatives anticipées se rapproche.

Énergie : le gaz russe contourne l’Ukraine via la Turquie et les Balkans

Quelques heures après avoir conclu un accord avec Kiev sur le transit de son gaz vers l’ouest de l’Europe, Moscou a ouvert le 1er janvier les vannes de Turkish Stream, un nouveau gazoduc qui contourne l’Ukraine par le sud. La Bulgarie, la Grèce et la Macédoine du Nord reçoivent désormais du gaz russe.

Face à l’actuelle pénurie de main-d’œuvre, la Slovénie a décidé de réformer son droit du travail pour faciliter l’emploi des séniors. Une mesure néolibérale et xénophobe pour limiter l’arrivée de travailleurs immigrés ? L’analyse engagée de Bilten.

L’affaire « Pronto » est l’un des plus grands scandales de corruption de l’histoire récente du Kosovo, mais le tribunal de Pristina a prononcé vendredi l’acquittement de tous les accusés, ne retenant aucune preuve contre les anciens ministres et députés du PDK.

Avec le retour au pouvoir, depuis bientôt une décennie, des formations bellicistes des noires années 1990 et de leurs cadres, c’est une véritable politique révisionniste qui est mise en œuvre en Serbie. Les criminels de guerre deviennent des héros à honorer et l’État finance des ouvrages négationnistes. La mise en garde de l’historien Milivoj Bešlin et de l’analyste Aleksandar Popov.

C’est la première fois qu’une alliance a été conclue entre les Verts et les conservateurs de l’ÖVP, et c’est la première fois qu’une jeune femme originaire de Bosnie-Herzégovine siégera au gouvernement de l’Autriche. L’écologiste Alma Zadić devient la ministre de la Justice du nouveau gouvernement de Sebastian Kurz.

Le photographe Dragoljub Zamurović a sillonné la planète, mais c’est la société serbe qu’il ne cesse de documenter, encore et encore, jusqu’aux dernières manifestations des étudiants de l’Université de Belgrade. Pour le Courrier des Balkans, il a commenté quelques-unes de ses images.