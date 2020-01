Mariage des prêtres: Benoît XVI et le cardinal Sarah fondamentalement contre

Avec notre correspondant au Vatican, Arthur Herlin

« Il est urgent que tous les fidèles, évêques et prêtres ne se laissent plus impressionner par les mauvais plaidoyers et les mensonges diaboliques qui veulent dévaloriser le célibat sacerdotal ». C’est par ces mots que le pape émérite Benoit XVI et le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, expliquent leur décision de sortir du silence.

Le célibat, valeur fondamentale

Dans un livre dédié aux prêtres du monde entier, intitulé Des profondeurs de notre cœur, les deux hommes réaffirment la valeur fondamentale du célibat sacerdotal. Un ouvrage déjà considéré comme une exhortation adressée au pape François à ne pas ordonner des hommes mariés comme le suggérait le document final du synode sur l’Amazonie.

La question des viri probati

L’ouvrage, publié le 15 janvier 2020, est le fruit de rencontres entre les deux hommes pendant le synode alors qu’est débattue la question de l’ordination des viri probati, ces hommes mariés d’âge mûr. « La similitude de nos soucis et la convergence de nos conclusions nous ont décidés à mettre le fruit de notre travail et de notre amitié spirituelle à la disposition de tous les fidèles ». Comme pour devancer les critiques, le pape émérite et le cardinal l’assurent en conclusion : leur démarche s’est faite dans un esprit d’amour de l’unité de l’église.

► Discours «Urbi et Orbi»: le pape lance un appel à la paix devant 55 000 fidèles