Royaume-Uni: les adieux de Theresa May, la valse des convois officiels

Theresa May s’apprête en début d'après-midi à mener sa dernière séance de questions au Premier ministre au sein du Parlement. Mais ce ne devrait pas être une séance ordinaire de questions-réponses entre les bancs de la majorité et les partis d’opposition, rapporte notre correspondante Muriel Delcroix.

Comme c’est la tradition, ce devrait plutôt être une sorte de séance d’adieux officiels où on évite les remarques désagréables et où chacun s’efforce de dire quelques mots élogieux afin de rendre hommage au Premier ministre sur le départ.

Ceci dit les circonstances sont exceptionnelles et les dossiers à gérer par le successeur de Theresa May lourds et compliqués et il est possible que les députés ne trouvent pas grand-chose à dire de très positif sur un mandat qui s’achève sur un échec et l’impasse du Brexit… Theresa May doit ensuite retourner à Downing street et faire un ultime discours avant de quitter définitivement sa résidence pour aller annoncer à la reine son départ et lui recommander son successeur.

Boris Johnson également reçu par la reine

Le nouveau chef du parti conservateur suivra de près Theresa May chez Elisabeth II pour le rituel d’intronisation, avant à son tour de prononcer un discours à son arrivée au 10, Downing street. Ce qui n’empêche pas le futur Premier ministre de commencer les travaux d’approche pour former son gouvernement…

Car si ce mercredi c’est le côté cérémonial qui domine avec la valse de convois officiels entre le palais de Buckingham et Downing street, les tractations ont déjà largement commencé.

Boris Johnson devrait annoncer dans la soirée les principaux ministres de son cabinet : finances, intérieur, affaires étrangères, défense. Les noms de plusieurs poids lourds « brexiters » circulent. Le sort du rival de Boris Johnson à la succession, Jeremy Hunt, est incertain : il aurait refusé la défense et souhaiterait un portefeuille plus important mais pourrait finir sans rien.

Boris Johnson a choisi comme l’un de ses plus proches conseillers, Dominic Cummings, qui avait mené avec succès la campagne Vote Leave en 2016. Réputé pour son intelligence et son talent, c’est une figure aussi extrêmement controversée, ouvertement anti-establishment, détestée par les pro-européens qui l’accusent de malhonnêteté mais également par les « brexiters » durs que Dominic Cummings traite régulièrement d’idiots. Un choix qui ne va pas manquer d’inquiéter au sein de Westminster…