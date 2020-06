جان بولتون : در دولت آمریکا دونالد ترامپ مایۀ مضحکه یا نگرانی است

جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا، رئیس جمهوری این کشور، دونالد ترامپ، را متهم کرده که برای انتخاب مجدد خود به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در انتخابات نوامبر آینده از همتای چینی خود، شی جین‌پینگ، درخواست کمک کرده است.

تبلیغ بازرگانی دنباله

مشاور پیشین رئیس جمهوری آمریکا در امور امنیت ملی این ادعا را در کتاب جدید خود که هنوز منتشر نشده مطرح کرده، هر چند شماری از جراید آمریکایی از جمله "واشنگتن پست" تاکنون به گزیده های جنجالی از آن اشاره و استناد کرده اند. به نوشتۀ "واشنگتن پست" علاوه بر جان بولتون، وزیر امور خارجۀ آمریکا، مایک پمپئو، غالباً دونالد ترامپ را در خفاء مضحکه می کنند و چند بار نیز تصمیم داشتند استعفای خود را به اطلاع وی برسانند.

جو بایدن رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ گفته است که "کتاب جان بولتون نشان می دهد که دونالد ترامپ برای تضمین آیندۀ سیاسی خود مردم آمریکا را فروخته است". او افزوده است که "اگر ادعاهای جان بولتون صحت داشته باشد اقدام دونالد ترامپ نه فقط اخلاقاً مشمئزکننده است، بلکه نقض وظیفۀ دونالد ترامپ در قبال مردم آمریکا است."

جان بولتون در یکی از بخش های جنجالی کتاب خود حکایت می کند که دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه بیست قدرت اقتصادی جهان در "اوساکا" در جریان گفتگو با رئیس جمهوری چین نظر او را به انتخابات نوامبر ٢٠٢٠ آمریکا جلب و از او طلب یاری برای پیروزی در این انتخابات کرده است. به گفتۀ بولتون، دونالد ترامپ در این گفتگو بر اهمیت خرید سویا و گندم کشاورزان آمریکایی توسط چین و تاثیر این اقدام بر نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تأکید کرده است.

جان بولتون سپس افزوده است که "گفتگوهای ترامپ با رئیس جمهوری چین نه فقط گویای آشفتگی سیاست تجاری او است، بلکه ارتباط منافع سیاسی رئیس جمهوری آمریکا و منافع ملی آمریکا را در ذهن دونالد ترامپ نشان می دهد."

مشاور پیشین رئیس جمهوری آمریکا سپس افزوده است که گفتگوی دونالد ترامپ با شی جین پینگ همانند بسیاری از دیگر موارد مشابه "رفتار مطلقاً غیرقابل قبول او را نشان می دهد که به حقانیت ریاست جمهوری آمریکا لطمه وارد آورده است." او گفته است که سخنان ستایش آمیز رئیس جمهوری آمریکا در خصوص همتای چینی وی آنهم در بحبوحۀ گسترش جهانی ویروس کرونا به این خاطر بوده که رئیس جمهوری آمریکا قصد داشته در جریان کارزار انتخاباتی نوامبر آینده از یک توافق تجاری با چین صحبت کند.

جان بولتون سپس افزوده است که اگر نمایندگان دموکرات آمریکا در تلاش قانونی خود برای برکنار کردن دونالد ترامپ فقط به ماجرای اوکراین اکتفاء نکرده بودند و کل سیاست خارجی او را هدف می گرفتند، "نتیجۀ اقدام آنان می توانست متفاوت باشد."

جان بولتون همچنین گفته است که در حاشیۀ نشست "اوساکا" رئیس جمهوری چین دربارۀ چرایی ایجاد اردوگاه های اجباری علیه مسلمانان کاشغر توضیحاتی داده و رئیس جمهوری آمریکا، ضمن حمایت از این اقدام گفته است که رئیس جمهوری چین باید به ساختن این اردوگاه ها ادامه بدهد.

به نوشتۀ "واشنگتن پست" جان بولتون در خصوص "تمایل ترامپ برای حمایت از رهبران خودکامه ای همچون رجب طب اردوغان" نزد وزیر دادگستری آمریکا، بیل بار، ابراز نگرانی کرده بود. به گفتۀ جان بولتون مقامات آمریکا رئیس جمهوری این کشور را یا مضحکه می کنند یا نسبت به رفتارهای او ابراز نگرانی می کنند.

برای نمونه، جان بولتون مدعی است که در جریان اجلاس تاریخی میان دونالد ترامپ و رهبر کره شمالی در سال ٢٠١٨ مایک پمپئو در خصوص اظهارات ترامپ در این نشست در پیامی به جان بولتون نوشته بود : "فقط دارد جفنگ می بافد."

اشارۀ جراید آمریکایی به بخش هایی از کتاب جان بولتون همزمان است با تلاش کاخ سفید برای جلوگیری از انتشار این اثر با عنوان اصلی "اتاق حوادث" و عنوان فرعی "خاطرات کاخ سفید" (The Room Where it Happened, A White House Memoir)

دونالد ترامپ مدعی است که مشاور پیشین او در امور امنیت ملی "اطلاعات فوق محرمانه" آمریکا را در کتاب خود برملا کرده و قصد دارد با این استدلال جلوی انتشار آن را در بیست و سوم ژوئن آینده بگیرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید آبونه شوید