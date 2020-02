Coronavirus: le transport aérien fortement impacté

Pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus, de nombreuses compagnies aériennes ont annulé toutes leurs liaisons avec la Chine. Philippe LOPEZ / AFP

Le coronavirus paralyse le trafic aérien. L'épidémie a tué plus de 1 500 personnes dans le monde et se propage de plus en plus rapidement en dehors de la Chine, et ce, notamment, à cause des vols internationaux. La fermeture des aéroports et l’annulation de certains vols commencent à avoir des conséquences sur les recettes du secteur aérien.